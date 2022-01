Uribe aseguró que es opositor a Daniel Quintero pero que no participa en su revocatoria

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está haciendo sus movimientos para evitar que los ciudadanos tengan que salir a las urnas para ratificarlo en el cargo tras un proceso de revocatoria de mandato que hasta el momento pasó en la Registraduría con las firmas necesarias.

Quien estuvo detrás del proceso de recoger las firmas en la capital antioqueña fue el grupo cívico ‘Medellín Cuenta Conmigo’, que tiene como vocero a Andrés Felipe Rodríguez. Pese a que miembros del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe son fuertes opositores a la administración de Quintero, no hacen parte de ese comité.

Así lo dejó en claro el expresidente este 7 de enero en una entrevista con Caracol Radio. “Soy oposición a esa alcaldía, me parece muy grave lo que ha pasado en todas las instituciones de Medellín, presenté una denuncia muy seria a la Fiscalía de personas a quienes les pidieron soborno. Yo no me habría arriesgado con una denuncia temeraria”, sostuvo Uribe.

Aseguró en ese espacio radial que Quintero ha creado un odio de clases en la ciudad y un deterioro en muchas entidades, pero que esa es la única vinculación que ha tenido con él, porque nunca estuvo detrás de la revocatoria.

“No tengo una cuota, nunca busque un contrato, yo vivo para poder hablarle a los colombianos no me he robado un peso, no participo en contratos del Estado, no sugiero contratistas, nunca he vetado contratistas”, sostuvo.

Uribe señaló que la revocatoria es un tema cívico y que lo han querido volver un tema de pelea entre él y Gustavo Petro, o con el alcalde Quintero. “He criticado al alcalde de Medellín, pero no participo en la revocatoria”.

El pasado 4 de enero Uribe arremetió contra Quintero por el escándalo en torno al caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de Hidroituango. El líder del Centro Democrático recalcó que su oposición a Quintero no es una cuestión política, pero que el alcalde convirtió a Medellín en una ‘ratonera’.

“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores”, indicó el exmandatario.

Las declaraciones de Uribe se conocieron luego de que recibiera críticas por su oposición a Quintero. En varios comentarios le han señalado al líder del partido de gobierno que el proceso que busca revocar al alcalde es de corriente uribista.

Por ello, Uribe Vélez decidió hacer nuevas publicaciones resaltando que no se trataba de un tema de diferencias políticas y que la revocatoria, que ya consiguió las suficientes firmas para un plebiscito, es algo que requiere la capital de Antioquia.

Por su parte, Uribe finalizó su primer mensaje enfatizando en que él es “un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”. Haciendo con esto referencia a su propio periodo como alcalde de Medellín, en 1982, cargo al que tuvo que renunciar en ese mismo año.

Sobre el proceso de revocatoria, tan solo este 6 de enero se conoció que el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad admitió un recurso de tutela que interpuso un grupo de ciudadanos contra la Registraduría del Estado Civil, por las supuestas irregularidades en el aval que dio esa entidad a un número de firmas para la revocatoria.

El recurso reclama afectaciones a la libre participación del ejercicio político y buen nombre y habeas data al aparecer sus nombres y cédulas en las planillas.

Los accionantes aseguraron que nunca dieron autorización para el uso de sus datos ni firmaron documento alguno a favor de la revocatoria del alcalde, por lo cual solicitaron medidas que permitan contrastar el origen de las supuestas suplantaciones y falsificación de firmas en su caso.

“Ninguno de los aquí accionantes diligenció, autorizó ni firmó ningún documento o planilla en apoyo al proceso revocatorio que se adelanta en la ciudad de Medellín. Pese al hecho anterior, dentro del informe presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil aparecemos nosotros como firmantes”, dice el escrito de la tutela citado por El Tiempo. Y agrega: “Debido a esta grave irregularidad, cada uno de nosotros ha interpuesto denuncia penal por el delito de falsedad personal”.

