Rafael Santos Borré sueña con ir al mundial de Catar 2022

Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García en un entrenamiento con la selección Colombia

Uno de los jugadores colombianos con mayor proyección en el fútbol internacional es el delantero, Rafael Santos Borré. Actualmente, milita en el Eintracht Frankfurt, que iniciará el 2022 recibiendo al Borussia Dortmund en el Deutsche Bank Park. El exdeportivo Cali habló con el Gol Caracol sobre los aprendizajes adquiridos en el último año y su gran sueño con la selección Colombia.

El jugador ha disputado 24 partidos, de los cuales en 22 ocasiones fue titular. Además, ha anotado cinco goles y ha aportado cuatro asistencias. Con el equipo nacional ha jugado 14 encuentros y últimamente ha sido respaldado por Reinaldo Rueda quien lo llamó en los últimos encuentros de eliminatorias.

Precisamente, este fue uno de los puntos que habló el delantero en la entrevista entregada al medio colombiano. Allí se refirió a la ausencia de gol en los últimos cinco partidos de la selección Colombia y aseguró que estar bien preparados mentalmente hará que el equipo supere esas actuaciones:

“Sabemos de la importancia de los últimos juegos de las Eliminatorias, donde nos jugamos el sueño de muchas personas. Creemos en el grupo que tenemos, en la Selección que armamos y desde la llegada del profesor Reinaldo Rueda, hemos conseguido buenos resultados, en partidos difíciles. Debemos tratar de afianzar las ideas y claridad en el frente de ataque. Estando en buena forma física y bien mentalmente, llegaremos de la mejor forma para brindar nuestro talento”.

Rafael Santos Borré indicó que el jugar con la selección el mundial de Qatar 2022 por lo que trabajará en su club por tener uno de los 23 cupos, en caso de que el equipo nacional obtenga uno de los cuatro cupos a la competencia organizada por la FIFA. Además, el jugador quiere obtener con el Frankfurt uno de los cupos a la Champions League 2022-2023, “En lo personal, ir al Mundial es una meta que tengo y un sueño pendiente que quiero cumplir ”.

Por último, Borré se refirió a los aprendizajes obtenidos en medio de su estancia en la Bundesliga de Alemania. Vale la pena recordar que antes de jugar en River Plate de Argentina, el delantero pasó del Deportivo Cali al Atlético de Madrid y Villarreal de España donde no obtuvo mucha continuidad:

“Ha sido un paso diferente. Cuando llegué al Villarreal, hace cinco años, era muy chico, me faltaba experiencia y no había tenido ese paso por un club que me brindara esa personalidad necesaria, pero mi camino por Argentina, me dio madurez para llegar de buena forma a Europa. Me ha gustado la vivencia en Bundesliga; es un fútbol muy bueno, agresivo, rápido, intenso y con movilidad. Me gustan este tipo de retos y estoy orgulloso de esta decisión porque he aprendido mucho”.

