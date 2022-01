Instructor de conducción denunciado por haber agredido a una menor de edad en Bogotá niega los hechos

Motociclistas participan en una protesta durante un paro nacional, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Bogotá, Colombia, el 7 de septiembre de 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

En los últimos días se conoció la denuncia de una menor de edad en Bogotá, por la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un profesor de conducción. El hecho se dio a conocer a través de la madre de la menor, Sandra Patricia Penagos, quien denunció al hombre y dio detalles a Noticias Caracol.

La agresión sucedió el pasado 30 de diciembre, en el barrio Galán, en Bogotá. Ese día, según la denunciante, ella se movilizaba en su vehículo particular junto a su hija de 14 años, quien iba en la parte de atrás del carro.

De un momento a otro, dos personas que se movilizaban en una moto chocaron con ellas, pero en lugar de detenerse, trataron de huir, ella decidió seguirlos por varias calles hasta que los hizo detener. “Me dirigía con mi hija a realizar una diligencia y él nos choca, me bajo a hacerle el reclamo y él emprende la huida. Nosotros lo seguimos hasta unas cuadras adentro del barrio, me parqueo al lado de él y le reclamo que por qué se escapa si no ocurrió nada, que por qué no responde”, detalló la mujer al noticiero.

Tras enfrentarse con los motociclistas, se identifica que quien va conduciendo es una mujer y, el acompañante es un instructor de una academía de conducción. Ante los reclamos el hombre reaccionó de manera grosera contra la mujer, razón por la que su hija de 14 años decide tomar su celular y grabar al instructor sin salir del vehículo.

En el video, utilizado por la mujer para hacer la denuncia, se ve que el hombre golpea el espejo del vehículo e insulta a Sandra Penagos. “Luego de eso se da cuenta de que mi hija está grabándolo con el teléfono celular y procede a agredirla con un puño en la cara y con la otra mano intenta quitarle el teléfono”, denunció la mujer.

Luego de que esto sucediera, la mujer señaló que intentó ponerse en contacto con la escuela de conducción a la que el hombre pertenece, pero que no obtuvo ninguna respuesta. Por esta razón, procedió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía por ese hecho.

Concluyó señalando que “es gravísimo que un conductor que, se supone, está enseñando las buenas normas de tránsito se escape dos veces, porque después de agredir a mi hija también se va”.

Después de que el caso saliera a la luz pública y, en redes sociales, se generara indignación ante el presunto ataque del instructor a la menor de edad, la escuela de conducción se contactó con el mismo noticiero en el que la mujer hizo la denuncia y dieron a conocer su posición ante lo sucedido.

En primera medida, resaltaron que el trabajador niega haber chocado con el carro de la denunciante, así como haber agredido a su hija y destacó que él no sabía que quien lo estaba grabando era una menor de edad.

Diana Borda, representante legal escuela de conducción, dijo al medio de comunicación que “estamos en contra de cualquier violencia ya sea verbal o física. Según la investigación administrativa que se le abrió al instructor, la versión que él nos cuenta es que no hubo ningún choque y mucho menos una agresión física contra un supuesto menor de edad”.

Agregaron que el instructor ha asegurado a sus jefes que nunca huyó del lugar, pues no hubo un choque y que tampoco hubo una agresión contra una menor de edad, pues no sabe si quien tenía el celular era menor de edad o no.

La empresa consultó a la mujer que iba conduciendo, alumna de la escuela, quien también aseguró que no hubo un choque, sino que tuvo que frenar con fuerza porque el carro que iba enfrente frenó de manera brusca.

Por su parte, la escuela confirmó que, mientras avanza la investigación y reciben la denuncia formal, el instructor entró en investigación administrativa y está sancionado preventivamente.

