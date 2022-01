Germán Navas Talero choca con Julián Sastoque: “Yo sé leer y escribir, y él quién sabe”

Luego de 24 años ejerciendo como representante a la Cámara, Germán Navas Talero, del Polo Democrático, decidió que no volverá a aspirar al Legislativo. Para algunas personas que haya tomado esa decisión fue sorprendente pues era uno de los representes de oposición más reconocidos por su estilo critico y polémico. Por otro parte, hubo algunos políticos que celebraron su salida y lo hicieron público como el concejal de Bogotá Julián Sastoque, que no oculto su felicidad y lo escribió por Twitter.

“Yo si celebro que este personaje salga del Congreso. Estuvo atornillado 32 AÑOS y es una práctica que debe ser cuestionable en cualquier caso. Fue obstáculo para nuevas generaciones en su partido. Un político retrógrado, machista, homofóbico y misógino. Se quedó en el Siglo XX”, escribió el cabildante del Partido Verde en su red social.

Ante la respuesta del político la Revista Semana, en un entrevista le tocó el tema a Navas Talero, y el representante del Polo respondió de forma cortante y directa refiriéndose a Sastoque como una personas grosera.

“No conozco a ese sujeto ni tengo ninguna intención de conocerlo. Me han hablado muy mal de él, de su falta de cultura, de su apasionamiento, pero no tengo nada qué decir, eso es todo lo que puedo decir, pero no lo conozco. Me siento honrado de ser Germán Navas y no lo que es él”, anotó y agregó “Yo lo único que debo responder es que yo sé leer y escribir, y él quién sabe. Eso es todo. Mientras yo he escrito siete libros, él tal vez ha dicho siete groserías”.

Por ahora el miembro del Partido Verde no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de Germán Navas Talero, pero en redes los seguidores de ambos han salido a defenderlos.

Por otro parte, en la entrevista Navas Talero también se refirió a los liderazgos juveniles que se dieron ha conocer hace cuatro años hizo saber que no han representado grandes cambios pues para él perpetran las estructuras tradicionales.

“Los que llegaron en la última, hace 4 años para acá, no les veo nada de raro. Las mismas mañas, más jóvenes pero con las mismas mañas, porque de esos jóvenes que llegaron sí habrá unos, dos o tres que se destacan, el resto fue lo mismo. No olvide que la Cámara cambió en un 70 %, y mire usted que esa Cámara es igual a la anterior, no hizo nada nuevo”, explicó.

Finalmente agregó que en la política no es muy relevante la edad, sino la formación que se tiene además de las ganas genuinas de cambiar el país y hacer la diferencia.

“Para mí el problema no es generacional, porque ahí hay unos jovencitos que ya están con credencial perdida, no me haga dar nombres, pero usted puede mirar y son gente nuevecita, son jovencitos. No es la edad, es la formación. Es la sociedad colombiana, no le importa ya que las cosas sean malas, les importa es que las cosas sean productivas”, señaló el miembro del Polo Democrático.





