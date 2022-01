Estas son las nuevas medidas que tendrá Cali para la contención del cuarto pico

La Chiva Vacunadora es una de las estrategias implementadas en Cali para promover la inmunización contra el covid-19 en la ciudad. / Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali anunció este jueves nuevas medidas preventivas ante el preocupante aumento de casos de covid-19 en la capital del Valle del Cauca, con el propósito de mitigar el impacto del cuarto pico de la pandemia en la ciudad, en la que ya fue declarada alerta roja hospitalaria.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, al término de un comité científico técnico que se adelantó para buscar estrategias ante las preocupantes cifras y la circulación de la variante ómicron, en la que detalló que se prohibirán eventos masivos y conciertos en las próximas semanas, a la vez que se reducirán los horarios de rumba en la capital valluna.

“No podemos tener en estas tres primeras semanas de enero conciertos o eventos masivos en la ciudad de Cali. Nosotros ya estamos en este pico y es importante no retar al covid-19. Esos eventos no tienen permisos, no recomendarnos realizarlos y le explicamos a la comunidad que no se deben realizar. Por fortuna no había ninguno programado y entendemos que todos son conscientes que no es momento para llevar a cabo este tipo de eventos”, señaló el mandatario de la capital del Valle del Cauca.

A su vez, el mandatario indicó que luego de terminar la temporada de feria y las celebraciones decembrinas, los establecimientos nocturnos volverán a reducir el horario de atención hasta las 3:00 de la madrugada con un aforo del 50 %, con el propósito de reducir los riesgos de contagios.

“Hemos tomado la decisión de incentivar al máximo la vacunación en toda la población, pero en especial a aquellos que se encuentran en el sector educativo. Nuestro reto es llegar al 100 % de maestros y maestras vacunados con segundas dosis en los próximos días”, concluyó el alcalde Jorge Iván Ospina.

Por su parte, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, anunció que desde la administración distrital se le solicitó al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud aplazar la presencialidad en los colegios privados que tenían contemplado iniciar clases este 12 de enero, para que continúen un par de semanas más desde la virtualidad.

En ese sentido, indicó que esta solicitud corresponde a que la ciudad ya se encuentra atravesando el cuarto pico de la pandemia y por la circulación ómicron, que ya se registró como la variante predominante en el país.

“Esto con el fin de disminuir la velocidad de transmisión, el contagio que se mantiene y el riesgo de aquellos ciudadanos que tengan factores de riesgo, esquemas incompletos de vacunación o no tengan su dosis de refuerzo. Esperamos una respuesta del ministerio para que podamos recomendarles a los colegios aplazar la presencialidad por dos semanas más y dar inicio a las clases de manera virtual”, señaló la secretaria.

El alcalde Jorge Iván Ospina declaró el 1 de enero la alerta roja hospitalaria en todo el Distrito Especial de Santiago de Cali, hasta que se considere que se debe modificar ese nivel o disponer formalmente su terminación.

SEGUIR LEYENDO: