Supersalud impone multas por casi $2.000 millones a entidades que incumplieron el Plan Nacional de Vacunación

Un menor recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19, el 29 de diciembre de 2021, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Casi 2.000 millones de pesos deberán pagar dos representantes legales y dos prestadores de servicios de salud de Colombia por incumplir el Plan Nacional de Vacunación. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) fue la encargada de imponer la multa argumentando que los sancionados permitieron que se perdieran biológicos por diferentes motivos y que se aplicaran vacunas a personas sin priorización.

“La Superintendencia Nacional de Salud sancionó, con multas que suman cerca de 2.000 millones de pesos, a dos representantes legales y dos prestadores de servicios de salud, tras evidenciar el incumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en aspectos como la pérdida de biológicos, falencias en cadena de frío para la conservación y, principalmente, la aplicación de vacunas a personas sin priorización”, informó Supersalud.

Se detalló que la multa de mayor cuantía, por más de 1.362 millones de pesos, se impuso a Biledis Varela de Luque, gerente de la Clínica Oriental del Caribe, IPS ubicada en el municipio de Soledad (Atlántico). La razón es que, tras previas labores de inspección y vigilancia, se demostró que la institución no prestaba servicios de salud desde octubre de 2019, pero en abril de 2021 gestionó, postuló y priorizó la vacunación de once personas que no pertenecían al personal de primera línea, entre ellas la mencionada representante legal.

Esta sanción en particular fue calificada a título de dolo por la gravedad de los hechos. Además, se comprobó que la gerente Varela de Luque tenía intenciones de ocultar situaciones evidentes, como que la clínica se encontraba cerrada y fue reabierta para dar curso a la vacunación irregular de personal no priorizado incluyéndose ella misma.

“En el proceso adelantado por la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud, se pudo constatar que al interior de la Clínica Oriental del Caribe se hizo una indebida priorización de su personal al hacer pasar en calidad de talento humano en salud a personas que no lo eran”, aseguró Supersalud.

La segunda sanción, por 363 millones de pesos, recayó sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal). En esta entidad se comprobó que no se tuvieron en cuenta los criterios de priorización establecidos por el Ministerio de Salud para la vacunación de la población en la primera etapa. Por el contrario, en febrero de 2021, se suministró la dosis del biológico a un cirujano plástico que no hacia parte del grupo etario.

En este caso, el proceso de investigación de la Supersalud evidenció también que la Foscal suministró el servicio de vacunación en un establecimiento que no contaba con autorización para ello como lo era la sede de la clínica Fosunab. Este espacio no se encontraba habilitado para la prestación de dicho servicio, por lo que se concluyó que la IPS “desatendió los procedimientos, quebrantó la priorización determinada y, adicionalmente, no respondió oportunamente a los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la mencionada irregularidad”.

Por otra parte, se señaló a la ESE Departamental del Meta Solución Salud de incumplir con las obligaciones de almacenamiento, custodia y conservación de las vacunas contra el covid-19. Por estas razones, la entidad deberá pagar una multa superior a los 180 millones de pesos.

El cuarto sancionado es José Rafael Domínguez Ayala, gerente de la ESE Fray Luis de León, de Plato (Magdalena), quien deberá de responder con casi 50 millones de pesos por no haber realizado las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento a la normatividad del Plan Nacional de Vacunación. Hay hallazgos que dan cuenta de la falta de condiciones mínimas para garantizar la cadena de frío para conservación del biológico, incumplimiento en el manejo de residuos hospitalarios, falencias en el agendamiento de citas para la vacunación e inadecuada priorización de nueve personas para la etapa 1 para la aplicación del biológico.

