Nueva arremetida de Álvaro Uribe contra Daniel Quintero: “convirtió Medellín en una ratonera”

En la imagen, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero

Durante las últimas semanas, en medio del proceso que se lleva a cabo por la revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el mandatario local se ha enfrentado en varias ocasiones al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien más de una vez se ha manifestado a favor de su revocatoria y recalcando los que, según él, han sido los errores de Quintero en su mandato.

Iniciando esta semana, nuevamente el expresidente Uribe arremetió contra el alcalde paisa, en este caso refiriéndose al escándalo en torno al caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de Hidroituango. El líder del Centro Democrático recalcó que su oposición a Quintero no es una cuestión política, pero que el alcalde convirtió a Medellín en una ‘ratonera’.

“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores”, indicó el exmandatario.

Las declaraciones de Uribe se dieron en la mañana del pasado 3 de enero, luego de que a través de redes sociales el expresidente recibiera críticas por su oposición a Quintero. En varios comentarios le han señalado al líder del partido de Gobierno que el proceso que busca revocar al alcalde es de corriente uribista.

Álvaro Uribe en Twitter

Por ello, Uribe Vélez decidió hacer nuevas publicaciones resaltando que no se trataba de un tema de diferencias políticas y que la revocatoria, que ya consiguió las suficientes firmas para un plebiscito, es algo que requiere la capital de Antioquia.

Por su parte, Uribe finalizó su primer mensaje enfatizando que él es “un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”. Haciendo con esto referencia a su propio periodo como alcalde de Medellín, en 1982, cargo al que tuvo que renunciar en ese mismo año.

Precisamente por esto, nuevamente los contradictores de Álvaro Uribe nuevamente le llovieron con críticas, destacando que él dejó su mandato de la ciudad en medio de escándalos por narcotráfico; información que no se ha confirmado y que se conoció años después de la renuncia, de hecho años después de sus dos mandatos presidenciales.

Como se conoció años después, la salida de Álvaro Uribe de la Alcaldía de Medellín se dio luego de un reclamo que el entonces presidente Belisario Betancur le hizo al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, por designar a Uribe como alcalde de Medellín. “¿Cómo es posible que tengamos en la Alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes?”, fue el reclamo telefónico que Betancur realizó en 1982 a Villegas, según reveló en 2013 la periodista María Jimena Duzán en una columna publicada en la revista Semana.

Sin embargo, después de que se conociera esta información, el expresidente se ha referido en varias ocasiones a lo que, según él, fueron las reales motivaciones de su renuncia. En un comunicado publicado en 2016, Álvaro Uribe aseguró que “presenté renuncia irrevocable a la Alcaldía de Medellin porque no acepté que sacaran a Diego Calle de Empresas Públicas de Medellín. El Presidente Belisario Betancur me llamó, le reiteré mi decisión, me ofreció un cargo nacional, le agradecí, le dije que no, que en adelante cualquier aspiración mía se sometería a las urnas, lo he cumplido. El mismo Presidente Betancur me nombró Presidente de la Comisión Regional de Paz en Antioquia, acepté y trabajé no obstante el asesinato de mi padre en 1983″.

En el marco de las críticas que ha recibido por sus constantes ataques al actual alcalde Daniel Quintero, nuevamente Uribe se refirió a su renuncia a la Alcaldía en el 82.

Álvaro Uribe en Twitter

“Álvaro Uribe renunció de modo irrevocable a la alcaldía de Medellín por no cambiar de gerente en EPM, se auto-destituyó”, trinó el expresidente. Y agregó que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, “el actual al alcalde se auto-destituye por corrupción”.

SEGUIR LEYENDO: