Conozca cuál es el mejor piso para vivir en un edificio de apartamentos

Imagen de archivo. (Bogotá, Colombia). Un estudio realizado por la empresa La Haus reveló los cinco sectores más recomendados en la capital del país para comprar vivienda. Foto: Colprensa.

La vivienda es uno de los sectores que en el 2021 manifestó mejores índices en su recuperación. De hecho, el Ministerio de Vivienda señaló que fue el mejor año en la historia de la comercialización de vivienda, con más de 209 mil unidades vendidas, cifra sustentada en datos revelados por Galería Inmobiliaria.

“La vivienda pasa por un momento excepcional, el mes pasado anunciábamos que ya superábamos el récord del año 2020, y noviembre suma 19 mil unidades vendidas adicionales ratificando que hoy en Colombia se está comprando vivienda como nunca”, puntualizó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Pues bien, expertos como el buscador de inmuebles Metro Cuadrado han publicado algunas de las apreciaciones que se deben tener en cuenta a la hora de comprar vivienda, tal y como es el precio de los apartamentos, los que varían según el piso.

“La tendencia general apunta a que entre más alto esté el apartamento, mejor es la calidad de vida y mayor su precio; sin embargo, depende de las características de la construcción y de sus servicios”, señaló la plataforma, que también compartió los aspectos y circunstancias a tener en cuenta cuando de elegir el piso se trata:

Pisos intermedios

Es decir, aquellos que se encuentran entre el cuarto nivel y el penúltimo. Según el portal especializado, los pisos que se encuentran allí, “alcanzan una altura necesaria para que el ruido que se genera en las calles no llegue de forma directa, no reciben la contaminación generada por automotores y establecimientos comerciales”, así mismo, se encuentran “alejados de los sistemas de alcantarillado, reciben más luz natural y en muchos casos tienen una excelente vista”.

El experto también aseguró que, entre mayor sea el nivel donde se esté ubicado el apartamento, serán mayores “los beneficios mencionados”, aún así, es preciso saber que esto también significará un precio más alto de venta.

El último piso

La vista que permiten los apartamentos que se encuentran en los últimos pisos es una de las principales razones para creer que esta es la mejor opción. Algunos de los mayores beneficios es no sufrir por el ruido del vecino de arriba, y por supuesto, estar alejado de los ruidos cotidianos, así como de la contaminación citadina.

Aún así, Metro Cuadrado precisó que hay otros factores no tan positivos como estar menos aislado que los demás, sintiendo con mayor intensidad los cambios climáticos (lluvia, aíre, calor y frío). Además, en los casos de edificios donde los niveles no pasan de cinco y no tienen ascensores, este último piso “será el más económico por la incomodidad y esfuerzo que generan las escaleras”.

El primer piso

Estos pisos suelen ser los más económicos por motivos como:

-Mayor cantidad de ruido interior y exterior

-Reciben menor cantidad de luz y aire natural.

Pese a ello, menciona casos en donde la situación es diferente. Esto es cuando los apartamentos que están en este nivel cuentan con espacios como “patio y/o jardín frontal que los hace tener mayor cantidad de metros cuadrados de área privada, y esto incrementa el valor”.

