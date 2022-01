Alcaldía de Medellín confirmó que Daniel Quintero demandó la decisión de la Registraduría sobre la revocatoria de su mandato

Daniel Quintero. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

Ante los micrófonos de la Blu Radio, la alcaldía de Medellín confirmó que apeló, oficialmente, ante la Registraduría Nacional, el aval que le fue entregado al comité que promueve la revocatoria de Daniel Quintero. Esto significa que la entidad tiene diez días para decidir si mantiene la decisión de avalar o no las firmas recogidas. Fue el pasado 31 de diciembre cuando el mandatario local aseguró que se había cometido fraude en medio del proceso de recolecta, pues, según él, se había suplantado la identidad de algunos ciudadanos. El alcalde hizo la advertencia a través de su cuenta de Twitter.

“En sólo 24 horas: 3000 ciudadanos han reportado haber sido suplantados: Usaron sus cédulas y nombres y los expusieron públicamente sin su autorización para fomentar una Revocatoria Fraudulenta”, escribió Quintero.

Fue el pasado martes 28 de diciembre cuando, Carlos Alberto Baena López, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, fue nombrado como alcalde Ad hoc por parte del Gobierno Nacional y a través del decreto número 1861 de 2021 que firmó el presidente Iván Duque.

“Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana”, indicó Daniel Quintero luego que se conociera el aval de las firmas por parte de la Registraduría Nacional. El nombramiento de Baena López se realizó cuatro días después de que la Registraduría aceptara como válidas 133.000 firmas presentadas por el comité revocatorio ‘Medellín Cuenta Conmigo’.

Fue precisamente el expresidente y exsenador colombiano, Álvaro Uribe el que aseguró, en su cuenta de Twitter, que Quintero había cambiado el destino de la capital del departamento antioqueño de manera negativa. “La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores. Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”, trinó.

Revocatoria Daniel Quintero

“Nosotros hicimos una revisión minuciosa y sabemos que hay más firmas válidas de las mismas que entregó la Registraduría, lo que tiene que hacer el alcalde es controvertir estas firmas, pero no es necesario, más bien, si su firma no apareció, lo que tiene que hacer es salir a votar. Sí habrá revocatoria y reiteró que están en manos del gobernador para que defina la fecha para las nuevas elecciones”, señaló el vocero del comité ya mencionado, Andrés Rodríguez.

En una de las notas más recientes de La FM, en la sección de los Secretos de Darcy, se reveló que ya existen nombres de funcionarios que desean asumir el cargo. Juan David Valderrama; David Escobar; Alfredo Ramos; Eugenio Prieto y Mauricio Tobón, están en el listado expuesto por esa emisora.

De acuerdo con lo que explicó El Colombiano, para que la revocatoria se caiga tras la impugnación de Quintero, sería necesario que se anularan, al menos, 42.037 de las 133.248 firmas que hay. Si las firmas, después de la verificación, vuelven a ser avaladas, la Gobernación tendría, entonces, que convocar a la ciudadanía a decidir la revocatoria en las urnas. Esto podría ocurrir, explicó el diario local, hacia el próximo mes de febrero.

“Hay elementos de la técnica de la grafología que son necesarios explorar directamente sobre los documentos originales, y solo se contó con las imágenes de los formularios. Sin embargo, aún bajo esas circunstancias, se encontraron ese número tan importante de firmas que no cumplen con requisitos establecidos en las resoluciones del CNE y protocolos de la Registraduría”, explicó abogado y experto electoral Alfonso Portela en un diálogo con ese portal informativo. El profesional asesora a Quintero en la impugnación.





Seguir leyendo: