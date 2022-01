Exmilitar colombiano involucrado en el asesinato del presidente de Haití será deportado a Colombia

Mario Antonio Palacios Palacios, exmilitar colombiano buscado por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

En la madrugada del 7 de julio fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse por un grupo de mercenarios. El asesinato cobró relevancia en Colombia cuando se supo que un grupo de exmilitares estaba involucrado en el caso y que 18 de ellos habían sido capturados. En el proceso fue involucrado Mario Palacios, otro exmilitar que había escapado de la escena del crimen, detenido en Jamaica luego de que la Policía Nacional de Haití publicara en julio un anuncio de su búsqueda y captura; como el proceso tardó y la investigación no ha dado los resultados se estaba a la espera de que las autoridades decidieran enviarlo a la isla o a Colombia.

Tras la espera este 1 de enero de 2022, el ex primer ministro de Haití Claude Joseph afirmó que el colombiano será deportado este lunes 3 de enero a su país natal, pues las autoridades haitianas no pudieron recolectar las pruebas suficientes para sustentar la relación de sujeto con el magnicidio.

“Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (del Gobierno haitiano) no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moise”, escribió Joseph, en sus redes sociales, destituido en noviembre como ministro haitiano de Relaciones Exteriores.

La Policía Nacional de Haití publicó en julio un anuncio de búsqueda y captura contra Palacios, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente Jovenel Moise; y posteriormente el sujeto fue detenido en el mes de agosto. De acuerdo a datos de la investigación, Palacios había entrado a la residencia de Moise al momento del magnicidio y huyó.

La terrible vida que llevan en prisión los exmilitares colombianos

El 19 de diciembre, la cadena internacional CNN anotó que pudieron acceder a la penitenciaría en donde los colombianos están presos en Haití, luego de meses de negociación para que las autoridades permitieran su entrada con un pedazo de papel y un lápiz.

En la entrevista, que se llevó a cabo en una cabaña de madera en el patio de la prisión, el medio pudo constatar que los hombres se venían demacrados y poco saludables. Además, dijeron que no querían revelar sus identidades, pues ponían en riesgo su integridad y la de sus familias; y mantienen la versión de que “son inocentes”.

“Éramos unos idiotas útiles para otra persona”, dijo uno de los exmilitares del Ejercito de Colombia a los periodistas de CNN e insistió en que no cometieron el asesinato. Aseguraron también que fueron contratados por una empresa llamada CTU, la cual les prometió entre US$ 2.700 y US$ 3.000 por mes para prestar seguridad en Haití.

Además sobre su estado legal, los detenidos contaron al medio que no tienen ninguna representación legal, temen por sus vidas y no quieren contar más detalles de lo sucedido hasta tener quien los defienda. “Estamos atrapados en esta prisión (…) Tenemos que quedarnos aquí”.

A cerca del respeto por sus Derechos Humanos, uno de los entrevistados contó que una vez llegaron a prisión los maltratos empezaron y temen por su vida.

“Tengo miedo por lo que podrían hacerme, pero también por lo que podrían hacerle a mi familia”, narró uno de los exmilitares, quien también denunció que uno de sus compañeros fue apuñalado por la policía haitiana y otros fueron golpeados con las pistolas de los uniformados. Tanto ha sido el maltrato que uno de los hombres tiene el rostro desfigurado por las palizas.

Llorando, uno de los militares narró a CNN que los policías de Haití, a parte de golpearlos constantemente, los amenazan mostrándoles fotos familiares.

¿Sabes lo difícil que es cuando te muestran una foto de tu familia en un teléfono celular? (…) Teníamos que hacer lo que dijeron”, sostuvo el militar, quien también dijo que han tenido que firmar declaraciones en francés y documentos que no saben lo que dicen

Por último, dijeron que las persona que si cometieron el asesinato del presidente haitiano están libres y ellos fueron solo un chivo expiatorio. “Las personas reales responsables de esto están fuera de la prisión y nosotros estamos atrapados aquí. Fuimos engañados, incriminados y estafados (…) Nuestras vidas no valen nada aquí”, lamentó uno de los detenidos.

