Colombia reporta 11.318 nuevo casos de covid-19 el segundo día del 2022

Imagen de archivo de un hombre se practica una prueba para detectar coronavirus. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 29 de diciembre, 11.318 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 64.312 pruebas de las cuales 33.582 son PCR y 30.730 de antígenos.

El informe también señala que 40 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 129.866 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 5.181.173 contagiados, de los cuales 54.617 son casos activos y 4.977.885 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 3.572 contagiados, seguido de Bogotá 2.473 y en tercer lugar Valle del Cauca con 1462.





Hay 333 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del domingo 26 de diciembre de 2021 ya se habían aplicado en Colombia un total de 64.690.489 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 23.012.560 personas, mientras que 5.311.277 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 3.324.832 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el último día se aplicaron un total de 55.837 dosis, de las cuales 23.754 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 2.266 fueron monodosis.

El indicador que da esperanza a pesar del aumento de casos en Colombia

Desde la llegada de la variante Ómicron a Colombia, el pasado mes de diciembre, las alertas han estado encendidas, los casos de coronavirus han ido aumentando y cada vez se insiste más a la población para que acceda al esquema completo de vacunación en contra de aquella enfermedad que arribó al país durante el primer semestre del 2020. El panorama parece preocupante, sin embargo, algunas luces positivas buscan prevalecer en medio de la angustia. La cifra de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, se una a la noticias menos negativas dentro de la coyuntura.

“El diagnostico genómico es cosa de días, pero ya nos toca tomar una serie de medidas y recomendaciones en especial para poder abordar esta nueva variante en el país y su afectación (...) esto es una cosa de días a muy pocas semanas, en la que los países han venido presentando este nuevo pico (...) creemos que estamos en la entrada del pico generado por Ómicron”, reveló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a finales del pasado mes de diciembre.

El ministro aseguró que Ómicron se caracteriza, respecto a otras variantes, porque su nivel de contagio es 5 o 10 veces mayor que la variante delta, esto, por ende, genera picos con crecimientos acelerados.

De acuerdo con las cifras expuestas por las gráficas del portal Saludata, a corte del pasado 1 de enero del 2022, en Bogotá hay 1.708 camas en unidades de cuidados intensivos ocupadas. De esas, 222 están prestando servicio a personas contagiadas de coronavirus y 516 tienen ubicados a ciudadanos que padecen de otro tipo de enfermedades. Así se puede apreciar en la siguiente imagen.

A corte del 31 de diciembre del 2021, había 722 camas de cuidado intensivo ocupadas en total, cifra menor a la registrada a principios de diciembre, cuando hubo 815. Para ese mes se esperaba un incremento considerable de contagios debido a las celebraciones comunes de la época navideña.

A pesar de la ocupación mayoritaria de unidades de cuidados intensivos por parte de pacientes con enfermedades diferentes al coronavirus, ya se han tomado decisiones en algunos sectores del país. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, aseguró que era necesario “entrar en máxima alerta por el incremento de casos de covid-19, debemos estar listos. Es una alerta roja preventiva de las instituciones de salud públicas y privadas”.

“La variante ómicron seguramente ya está en Antioquia (...) A mí me trasnocha que en dos años no hayamos aprendido las lecciones y hayamos bajado la guardia como evidentemente la hemos bajado. Me trasnocha ver a muchas personas que no se autocuidan, que no usan el tapabocas y que quieran asistir a fiestas multitudinarias en los municipios”, expresó Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia, ante el anuncio de la supuesta llegada de los primeros casos de Ómicron al departamento.

