Los colombianos hicieron menos peticiones por la plataforma Change.org en el 2021, estas fueron las más populares

La mayor parte de las peticiones que tuvieron éxito estuvieron relacionadas con el sector salud. Foto: Change.org

El 2021 estuvo lleno de escándalos políticos y sociales en el país, incluso, se llevo acabo el paro nacional más grande que ha tenido Colombia en los últimos años, las calles del país se llenaron de indignación frente al Gobierno Nacional y sus políticas estatales. La percepción es que los ciudadanos fueron más conscientes y ejercieron su voz en asuntos entorno a la política, pero al parecer esto no se tradujo en lo digital, pues de acuerdo con un nuevo informe de la organización Change.org, una de las plataformas de peticiones ciudadanas más grandes a nivel internacional, la participación de los colombianos en estos temas disminuyó, comparado con el 2020.

Recordemos que Change.org es una plataforma digital abierta en la que cada día más de 165 millones de personas participan para mediante peticiones y recolección de firmas, dar a conocer una problemática y generar cambios. Incluso, hasta 2019 Amnistía Internacional y Humane Society pagaban al sitio para alojar sus peticiones. En Latinoamérica, más de 20 millones de usuarios han logrado cambios para todo tipo de causas.

De acuerdo con la entidad, durante el el 2021 en Colombia a través de internet y en redes sociales se publicaron 6.957 peticiones ciudadanas, 4.638 menos que el año anterior; asimismo, entre enero y diciembre se alcanzaron 7,6 millones de firmas digitales, 900.000 menos que en 2020. El asunto puede estar relacionad con el confinamiento y según el análisis que hizo la organización esta tendencia no solo fue en Colombia sino que se vio a nivel global.

“Este año, luego del confinamiento del 2020, la gente volvió a las calles y se ha visto saturada por todos los entornos digitales evidenciando un cansancio que se materializa en este bajón. Igualmente, los ciudadanos están cansados de los mismos problemas y que no pase nada. Y, por último, las personas parecen estar desgastadas al no ver resultados, pero esto no solo pasa en plataformas como Change.org, sino también en las redes sociales”, anotó Diana Marcela Durán, directora de la organización en Colombia a El Tiempo.

Pese a que existe una inconformidad porque las peticiones no se traduzcan a hecho resales Durán resaltó que esto no quiere decir, que los jóvenes no lo usen sino que el uso de las redes e internet se esta transformando y los usuarios se están enfocando ha lograr que las masas se unan para que exista un mayor impacto.

“Los jóvenes en 2021 se han sumado en masa buscando un mayor impacto a través del activismo digital. De aquí la importancia de resaltar su liderazgo y protagonismo actual sobre la incidencia de la movilización ciudadana”, puntualizó la experta.

Un gran ejemplo se vivió en el paro nacional, incluso entre las peticiones más famosas estuvieron las relacionadas con el tema. A continuación le mostramos cuales fueron las peticiones más firmadas por los colombianos en este año:

1. Petición a la ONU de que interviniera en Colombia detener las violaciones del Gobierno a los derechos humanos: alcanzó más de un millón de firmas.

2. Exigencia al Congreso de la República para que hundiera la primera y fallida Reforma Tributaria (947.000 firmas).

3. El clamor para que la Corte Penal Internacional judicializara al Presidente Iván Duque por crímenes de lesa humanidad, (630.000 firmas).

4. Petición al legislativo para que no pasara la Reforma a la Salud (255.000 firmas).

5. Propuesta por los empresarios, tuvo que ver con el fin de los bloqueos y el vandalismo durante el paro Nacional para que la gente pudiera regresar a trabajar (159.000 firmas).





SEGUIR LEYENDO