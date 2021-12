El Deportivo Cali renovó por un año más con el uruguayo Hernán Menosse

Hernán Menosse - Dimayor.

El año para el los jugadores de la liga colombiana finalizó el pasado 22 de diciembre cuando el entrenador venezolano Rafael Dudamel, que se encuentra dirigiendo al Deportivo Cali, se coronó campeón luego de vencer al Deportes Tolima con un marcador global de 3-2.

Ahora, los diferentes equipos del país se encuentran organizándose con miras a la pretemporada, la Liga BetPlay y los torneos internacionales que algunos de estos participarán, como en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Teniendo esto en cuenta, para el próximo año los principales equipos del país han estado moviendo su nómina para mejorar los resultados en los torneos mencionados.

Ahora, este martes, por medio de un comunicado de prensa el Cali confirmó la renovación de Hernán Menosse, quien juega como central, y además es referente del equipo, por un año más. En dicha misiva se puede leer que: “Se llegó a un acuerdo con el defensor central Hernán Menosse para ampliar su vínculo con la institución hasta diciembre del próximo año”.

Y añadió que: “Es de mucho orgullo continuar con los servicios del uruguayo, quien desembarcó en la institución en enero del 2020 y desde ese momento se convirtió en uno de los líderes de la zaga, sumando un total de 76 partidos entre Liga, Copa y Copa Sudamericana”, comunicó la institución azucarera.

Hay que tener en cuenta que Hernán Menosse fue uno de los pilares en el equipo de Rafael Dudamel en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Aunque no se han anunciado refuerzos para afrontar la temporada 2022, Cali busca empezar su gestión asegurando a quienes fueron parte fundamental para la sumar la décima estrella. Además, se confirmó la permanencia de Teófilo Gutiérrez.

Hasta la fecha, se conoce que, al igual que Millonarios, el equipo de los azucareros perdería a dos de sus mejores jugadores, Jhojan Valencia y Andrés Colorado. Pues el cuadro embajador dejará de contar con el máximo goleador de la institución este año, Fernando Uribe, y Daniel Giraldo.

Por otro lado, el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango dijo en su canal de YouTube que hay rumores sobre una oferta por Jhon Vásquez, quien ha sonado en el Tijuana de México y un equipo alemán. “Hace rato viene ese rumor, pero no hay nada oficial. Me dicen que hay una propuesta, hay un aparente interés y podría salir. Ese negocio del Cali no fue el mejor, y que frente a una futura compra, Cali no saldría ganando nada porque tiene apenas un 50% del jugador”.

Así mismo, Arango habló de las posibles bajas del Cali, pues se habla de por lo menos cuatro salidas. “Las renovaciones de los jugadores importante son noticias. Ángelo Rodríguez, un 90% adelantado, está muy cerquita”.

