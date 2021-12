“Ya es muy difícil hacerme daño”: El mensaje de J Balvin luego de las críticas tras su premiación como artista afro-latino del año

J Balvin

Muchos memes se apoderaron de las redes sociales durante este lunes a causa de la elección de J Balvin como el ‘Artista Afro-latino’ del año en el marco de los Premios del Entretenimiento Africano -Aeausa por sus siglas e inglés-; incluso, el artista urbano posteó en su cuenta de Instagram el momento en que fue anunciado como el ganador de esta categoría, desatando toda una polémica en pocos minutos.

Y es que en redes como Twitter ya se había tocado un tema similar, luego que la activista ambiental Isabel Cristina Zuleta, quien mencionó en días pasados que ella estaba presente en la lista al Senado por el Pacto Histórico no solo por su labor de representación de las víctimas de Hidroituango sino como parte de las cuotas afro que pedía la candidata Francia Márquez, aún cuando ella es de tez blanca.

“Soy NEGRA, de mis antepasados indígenas, blancos y negros, elegí ser NEGRA. Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado”, expresó Zuleta en Twitter. Ahora, la polémica ahondó con la noticia entregada por Balvin.

Luego de las decenas de reacciones en Instagram, Facebook y Twitter sobre el anuncio del artista, fue él mismo quien envió un mensaje a través de la sección de historias de Instagram luego de los cuestionamientos en su contra por el premio recibido.

“Ya es muy difícil hacerme daño”, escribió el cantante sobre una foto donde su hijo, Río, sostiene su dedo pulgar con la pequeña mano; y como era de esperarse, la imagen fue replicada por varias cuentas de entretenimiento, siendo ‘Rechismes’ una de ellas.

Las reacciones llegaron en pocos minutos y muchas de ellas fueron también cuestionamientos por el premio anunciado en la mañana de este lunes; incluso, varios mencionaron los problemas de depresión y ansiedad que José Álvaro Osorio -nombre de pila del cantante- confesó tener anteriormente.

“Moraleja... No exponer tus debilidades a tantas personas”; “Es que él no es afro y debió rechazar el premio por respeto a nuestra raza”; “En 3 días sale a decir que se internó por depresión, el payaso ese, ya nadie le cree ese cuento”; “¿Artista de qué? Este chico no tiene nada de talento”; “Así es que no le preste atención a los malos comentarios la gente habla porque sí y porque no”; y “Tanta gente comentando que no merecía el premio porque él no es negro. Pero no sé toman la tarea de leer cuáles son los requisito para ganar”, fueron solo algunos de los comentarios sobre la imagen posteada por el artista urbano.

Los argumentos de African Entertainment Music Awards para otorgarle el premio al colombiano

De acuerdo con Dominic Tamin, presidente de la compañía organizadora de los Aeausa, el galardón entregado a la categoría ‘Artista Afro-latino’ del año no tiene nada que ver con con la raza o el color de piel; al contrario, guarda relación directa con la contribución positiva que hace un artista dentro de la cultura africana.

“Sí, puedes ser blanco y latino y estar nominado, y también puedes ser negro y latino y estar nominado, así como tenemos africanos y blancos. No se nominan artistas por su color, se nominan artistas por su contribución a la sociedad y al afrobeat” indicó Tamin en un video posteado en la cuneta oficial de Instagram de los premios.

Sin embargo, y pese a la extensa explicación de Tamin, algunos críticos se mantienen en la posición de rechazar la victoria de Balvin en esta categoría y una de las razones es porque la gran mayoría de los artistas premiados son afrodescendientes.

