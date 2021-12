Entrenador del Al-Rayyan le exigió disciplina a James Rodríguez y sus compañeros

James Rodríguez junto a su DT en Al-Rayyan, Laurent Blanc. Foto: Al-Rayyan

Luego de más de un mes de parón en la Superliga de Catar, ya que solo se jugaron encuentros de la Copa de las Estrellas, James Rodríguez y el Al-Rayyan retornaron a la acción en plena Navidad, aunque no de la mejor manera. El pasado viernes 24 de diciembre, el equipo del volante colombiano cayó 1-0, en condición de visitante, ante Qatar SC, y extendió su seguidilla de malos resultados.

Con diez encuentros por disputarse, todavía quedan opciones para que el equipo de James recupere la senda victoriosa y pueda acercarse a los cupos a torneo internacional. En la Superliga de Catar, el volante ‘cafetero’ ha disputado cuatro partidos (tres de ellos como titular), marcando un gol y entregando una asistencia.

El próximo partido, el cual tendrá lugar este miércoles, puede será clave para las aspiraciones del equipo en la temporada: se enfrenta a Al-Shamal, un rival directo en la parte baja de la tabla, pues está en la décima casilla con la misma cantidad de unidades (9), pero menor diferencia de gol. El entrenador francés buscará sacar la mejor actitud de sus dirigidos, como lo afirmó este martes.

“En el fútbol y los deportes en general, si no tienes fuerza y disciplina, es difícil lograr resultados, y perdimos por eso. Ahora no tenemos suficiente tiempo para prepararnos para este partido (contra el Al Shamal), pero hablé mucho con los jugadores y les dije que si no tenían disciplina en el campo es difícil obtener el resultado”, dijo Blanc.

Sobre las bajas que tendrá su equipo, contó que lo que buscará será jugadores que saben que necesitan encontrar la mentalidad ganadora: “tenemos muchas lesiones, y tenemos algunos jugadores que irán a jugar el Campeonato Africano, tenemos el mismo problema que otros equipos, así que desde mi punto de vista es necesario recuperar la mentalidad ganadora, de momento no tenemos esta mentalidad, y yo digo que si no tienes la mentalidad ganadora, es difícil ganar”.

Tras estos malos resultados, la Liga de Catar se ha convertido para Laurent Blanc en un calvario, pues solo le llueven críticas. En diez partidos de este temporada solo ha sumado dos victorias, tres empates y cinco derrotas. De hecho, la Copa de este país sería su única esperanza para salvar la temporada.

Hay que tener en cuenta que en Catar, el último de la clasificación cae directamente y el penúltimo se va a repechaje. Al-Sailiya (11º) y Al-Khor (12º), que son los dos equipos que hoy estarían siendo relegados, tienen cinco y cuatro unidades, respectivamente; es decir, Al Rayyan está a solo cuatro puntos de las posiciones de riesgo. Pensar en clasificar a la Champions League de Asia luce un objetivo lejano y difícil, puesto que son 11 unidades de diferencia hasta dichos puestos, que los ocupan el líder del campeonato, Al-Sadd (28 pts.), Al-Duhail (22 pts.) y Al-Arabi (20 pts.).

Por último, las actuaciones más destacadas de Al-Rayyan durante la temporada fueron en la Copa Emir, donde terminó subcampeón luego de perder en penales (5-4) con Al-Sadd, entonces dirigido por Xavi Hernández; y en la Copa de las Estrellas, en la cual cayó en semifinales (3-0) contra Al-Shamal. James estuvo en cancha en el primer caso, sin embargo, en el segundo, disputado el 14 de diciembre, todavía no estaba disponible para el cuerpo técnico.

