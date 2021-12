Egan Bernal no perdonó el ‘papayazo’: esta fue la broma que le jugó a Brandon Rivera

Egan Bernal bromeó con Brandon Rivera luego de una sesión de entrenamiento. Fotos: redes sociales / REUTERS (Jennifer Lorenzini)

¿Conquistar la ‘triple corona’? Ese parece ser uno de los objetivos que Egan Bernal se ha planteado para el 2022. El ciclista colombiano, quien por esta época de festividades se encuentra en Colombia entrenando, pero también apoyando causas sociales en su natal Zipaquirá, ha confirmado que correrá el Tour de Francia, aunque también dejó entrever que le gustaría volver a disputar la Vuelta a España.

Sin embargo, en medio de sus exigentes sesiones de entrenamiento y que son compartidas con frecuencia a través de las plataformas digitales, Egan tendrá una pausa y participará en una exhibición en la Feria de Cali. Por ello, mientras se encontraba en el vuelo rumbo a la capital vallecaucana, este aprovechó para jugarle una broma a sus amigos Brandon Rivera, quien, recordemos, también corre en el INEOS, y Camilo Castiblanco, también ciclista profesional.

Bernal subió unas fotografías en las cuales mostraba a sus dos compatriotas dormidos y las montó en sus redes sociales con los mensajes: “Una vida de excesos” y “como nos dejan con 4 horitas”, este último haciendo referencia a la jornada de entreno que habían realizado en la mañana del domingo antes de comenzar el traslado. Rivera, a través de su cuenta en Instagram, replicó las publicaciones con unos emojis dormidos.

Broma de Egan Bernal a Brandon Rivera y Camilo Castiblanco. Foto: Twitter @julicam_1205

¿CUÁL ES LA MIRA EN EL 2022?

El ciclista ‘Cafetero’ deberá preparar el calendario que disputará el año entrante y, con la reciente renovación del británico, Geraint Thomas, hasta 2023, los planes podrían modificarse, pues la prensa local asegura que una de las condiciones de este para ampliar su vínculo con el INEOS era poder ser protagonista en el Tour de Francia.

Con el dominio del esloveno Tadej Pogacar en las últimas dos ediciones, y teniendo en cuenta que en la penúltima etapa habrá una contrarreloj individual de 40 kilómetros, Egan sabe que debe trabajar en ese rubro de cara a tener mayores ahorros en la lucha por la clasificación general. Hace algunas semanas, uno de los especialistas del laboratorio Gebiomized dio a conocer detalles de los aspectos en los que trabaja Bernal.

“En esta ocasión, el colombiano pidió una puesta a punto de su posición aerodinámica analizándola y optimizándola para dar el siguiente paso, especialmente en las contrarreloj. Entonces, fuimos al velódromo de Büttgen junto con nuestros expertos”, sostuvo en su momento. Y agregó que la postura en esta clase de pruebas “es un proceso muy intenso que consta de muchos pasos”, pero que Egan estaba “muy motivado”.

El ciclista colombiano del equipo INEGOS Grenadiers, Egan Bernal, en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque

En entrevista con el programa Ciclismo entre grandes, de Win Sports, el zipaquereño confesó cuál sería su anhelo principal: “Si me preguntan qué prefiero ganar, si otro Tour o La Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí pasaría a la historia, quedaría con la triple corona”, sostuvo.

Recordemos que ello último consiste, entre varias interpretaciones, en ganar las tres grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta), por lo cual es considerado como uno de los mayores logros en el ciclismo. Tanto así que solo siete corredores lo han alcanzado: Jaques Anquetil (FRA), Felice Gimondi (ITA), Eddy Merckx (BEL), Bernard Hinault (FRA), Alberto Contador (ESP), Vincenzo Nibali (ITA) y Chris Froome (GBR).

No obstante, más allá de los deseos personales, el colombiano sabe que las decisiones finales irán en concordancia con la escuadra británica. Además, luego de un 2020 afectado por sus problemas de espalda y un 2021 en el cual no estuvo en el Tour de Francia para enfocarse en otras carreras, este no desconoce que puede ser un buen momento para volver.

“Toca hablar con el equipo, hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto. Creo que es hora de volver al Tour: prácticamente son dos años sin ir, porque en el 2020 me retiré. Quiero volver a ir y prepararlo de la mejor forma. La última etapa es una crono y eso lo pone a pensar a uno”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: