Alcalde de Cartagena propone “vacunar a los mosquitos” para combatir el dengue en la ciudad

Vacunar los mosquitos, la propuesta del alcalde William Dau para contrarrestar el dengue en la ciudad. Fotos: Alcaldía Cartagena / Archivo

Los casos por dengue mantienen en alerta máxima a las autoridades sanitarias en Cartagena. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) reportó este domingo cinco casos nuevos del virus en menores de edad y que fueron catalogados como “graves”. Con ello, la ciudad ya llega a 150 contagios de esta clase, los cuales “superan nuestra capacidad de respuesta”, según la directora del organismo, Johana Bueno Álvarez.

En el transcurso del 2021, la capital de Bolívar presentó un gran aumento en la cantidad de infectados, y que la mantienen como la población con las cifras más delicadas en el país: ya son 5.421 casos, que superan por amplia diferencia los números que hubo en todo el año pasado (1.163).

Ante estas estadísticas, el alcalde de Cartagena, William Dau, informó que llevará a cabo un seguimiento detallado al estado del virus en la ciudad, y ello irá acompañado de las medidas previamente establecidas, como la la fumigación, fortalecer las campañas de concienciación que permitan eliminar los criaderos del mosquito, y jornadas de limpieza con las empresas de aseo.

No obstante, muchas de estas determinaciones han sido vistas como transitorias, pues, por ejemplo, diferentes expertos han manifestado que la fumigación no es la solución más viable para acabar con el dengue. El uso de estos pesticidas gaseosos pueden llegar a afectar las poblaciones de aves, reptiles y otras especies que cazan estos mosquitos.

Imagen de referencia. Jornada de fumigación contra el dengue. Foto: cortesía

Una de las alternativas que propuso el mandatario de Cartagena fue la de vacunar a los mosquitos, alternativa que, a primera vista, recibió algunas críticas y burlas a través de las redes sociales. No obstante, el funcionario precisó que esta opción recibiría el apoyo de la Embajada de Australia, mediante la iniciativa internacional, World Mosquito Program. Este incentiva el uso de la Wolbachia, una bacteria que vive de forma natural en cerca del 60 % de los insectos del planeta, y que impide que los mosquitos puedan transmitir, además del dengue, la fiebre amarilla, el zika o el chikunguña.

“¿Cómo se vacuna el mosquito? Yo no soy científico, pero tengo entendido que con un polvito que va en el agua y van creando unas larvas que salen, que se reproducen unos a otras y no pueden transmitir. (...) No es que van a eliminar los mosquitos, sino que ya la picadura de mosquitos no va a transmitir enfermedades”, explicó Dau.

Foto: REUTERS/Edgar Su

Pese a la confusión que pudo presentar su explicación entre algunos ciudadanos, el alcalde de Cartagena manifestó que se trata de una opción “novedosa” y que ha tenido “experiencias exitosas” en otras ciudades del mundo. Incluso, en Colombia ha sido aplicada en Cali y algunas comunas de Medellín. “Haremos una inversión para que esta tecnología sea aplicada en Cartagena. Una vez se implemente esperamos que ya no vuelva a ser el dengue un problema en la ciudad”, concluyó.

A través de diversos controles, las autoridades han identificado que varios equipos auditores de las EPS no le hacen seguimiento a los pacientes diagnosticados con dengue. Ello dificulta que un contagiado pueda recibir la atención oportuna y, en los peores casos, lo pueden llevar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, muchas de las personas en la ciudad se automedican antes de acudir con un especialista.

Lo cierto es que el dengue es un asunto de carácter mundial. El número de casos de dengue notificados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha multiplicado por ocho en las dos últimas décadas. Desde 505.430 casos en 2000, a más de 2,4 millones en 2010 y 4,2 millones en 2019. Las muertes notificadas entre el año 2000 y 2015 pasaron de 960 a 4032 víctimas mortales.

SEGUIR LEYENDO: