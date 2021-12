Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confesó que está en diálogos con nuevos jugadores

Eduardo Méndez, habló sobre el tema y dejó en el aire comentarios que posiblemente no sean del agrado de la hinchada cardenal. Vía: Independiente Santa Fe

Este año no fue el mejor para Independiente Santa Fe, pues en el segundo semestre no obtuvo el mejor resultado y quedó por fuera de los ocho para clasificar a los cuadrangulares y tener una oportunidad de llegar a la final.

Teniendo esto en cuenta, apareció la presión que obligaba a traer refuerzos y renovar la plantilla del cuadro cardenal. Así las cosas, Eduardo Méndez, presidente de la institución, contó espera incorporar más nombres de los ya anunciados.

En una entrevista para el programa deportivo Vbar, de Caracol Radio, Eduardo Méndez contó que: “Estamos en conversaciones para traer dos o tres jugadores más, no alcanzamos a darle ese regalo a los hinchas. Estamos cerrando unos patrocinios, de acuerdo a eso vamos a saber qué podemos traer”.

Además de las posibles llegadas, Santa Fe anunció la semana pasada el fichaje de Wilson Morelo, viejo conocido de la casa cardenal y referente para la hinchada, además de cuatro jugadores más: Wilfrido De La Rosa, Matías Mier, Ezequiel Aguirre y Harold Rivera.

Por su parte, Morelo regresará al conjunto albirrojo luego de tres temporadas con Colón (Argentina), en las que anotó 16 goles. Con el equipo de la provincia de Santa Fe el delantero se coronó campeón este 2021 de la Copa de la Liga Profesional de ese país.

lusiona de Morelo su amor hacia Los Leones, con los que ganó la Copa Sudamericana 2015, pues regresó a ellos aun cuando contractualmente estaba vinculado con Colón hasta diciembre de 2022. Así lo manifestó durante su presentación: “La gente ha sido muy importante. Hace tres años me fui y al menos un hincha me escribía todos los días. Me quedaba un año en Colón, pero hice un esfuerzo porque pensaba que era el momento de volver”.

Cabe resaltar que estas nuevas incorporaciones fueron también una obligación tras la salida de 14 jugadores del plantel profesional. Fainer Torijano, Iván Villalba, Miguel Nazarit, Fabio Delgado, Enrique Serje, Johan Caballero, Ronaldo Dinolis, Exneyder Guerrero, Alexander Mejía, Matías Castro, Andrés Pérez, Aldair Valenciano, Hollman Camilo McCormick y Sebastián Ruiz (Arquero-Préstamo a Tigres) fueron las bajas del conjunto cardenal.

Alexánder Mejía se fue a Atlético Nacional tras un arreglo para fichar a Yéiler Goez, mientras que los juveniles Hollman McCormick y el arquero Sebastián Ruiz fueron cedidos a Tigres de la segunda división. Además, Johan Caballero salió rumbo al Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, hay que resaltar que Santa Fe también anunció hace unas semanas la llegada de Martín Cardetti como nuevo director técnico. Sobre el trabajo del argentino, Méndez comentó que: “Es muy trabajador, dedicado 100% al grupo, los que están en las prácticas les ha gustado, tiene una mentalidad ofensiva y eso es importante para nosotros”.

“Nosotros hemos sido responsables en las contrataciones. Hemos contado con la ayuda de BetPlay, con Colanta. Estamos detrás de una marca de televisores, e igualmente con Néctar. Estamos trabajando para conseguir los recursos. Esperamos que la hinchada también nos acompañe y podamos conseguir recursos importantes con la taquilla”, aseguró el presidente de Santa Fe sobre la obtención de fondos para mejorar la economía del club.

