Jaime Lombana, abogado de Uribe, pide la renuncia del magistrado Alejandro Linares

En la foto: Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. (Colprensa – Mauricio Alvarado)

En la tarde del 23 de diciembre, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares publicó un comunicado en el que pidió perdón por lo que desató su comentario en un medio de comunicación en el que aseguró que algunos de sus compañeros magistrados habrían recibido llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, por la tutela que interpuso Álvaro Uribe y que fue negada por ese alto tribunal.

“Ofrezco disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión”, señaló.

En el texto, el magistrado aseguró que frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondió de forma ambigua que tenía entendido que algunos de sus colegas habían recibido llamadas, pero que no le constaba personalmente.

“Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular. La interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso”, sostuvo Linares.

Pues bien, este viernes, el abogado de Uribe, Jaime Lombana, se pronunció sobre estas disculpas que presentó el magistrado. En un video a la opinión pública aseguró que el togado puede reconocer un error, pero que cometió delitos que ofendieron la dignidad de la Corte Constitucional y el bien jurídico de la administración pública y de justicia.

“Linares sirvió de instrumento de un gran determinador, que es Juan Manuel Santos”, y “quebrantó el principio de imparcialidad que deben mantener los jueces y la Corte ante cualquier ciudadano que accione ante su jurisdicción”, fueron las frases del abogado.

Dijo además, que el magistrado del alto tribunal “violentó esa imparcialidad”, por lo que “debería renunciar a su cargo”.

“La administración de justicia debe dar cuenta de ese comportamiento disvalioso y ofensivo para con la convicción de los colombianos de que en las Cortes se falla en derecho y no de manera parcial determinada por su amiguito íntimo Juan Manuel Santos (sic)”, agregó.

La polémica declaración de Linares

Linares, en entrevista con Semana entregó una declaración que llevó a que el expresidente Uribe denunciara penalmente al expresidente Juan Manuel Santos. Esto dijo Linares:

“Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (Santos y César Gaviria), de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados, entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”.

Bastó decir esas palabras para que Uribe acusara a Santos de haber intervenido en ese proceso y que se diera el resultado desfavorable para el líder del Centro Democrático.

Los juristas Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados de Uribe, adelantaron cada uno de esos procesos y aseguraron que Linares, presuntamente, había incurrido en omisión de denuncia y tráfico de influencias.

Cabe anotar que, el magistrado sí insistió en que no le constaba personalmente lo que estaba diciendo, pues, en muchas ocasiones, se reciben llamadas de expresidentes o personas influyentes que sugieren sus opiniones respecto a la inclinación que se debería tomar sobre un fallo u otro. “Yo debo confesar que ese tipo de llamadas que uno creería que juegan a favor de quien está llamando, generalmente juegan en contra porque eso puede afectar la independencia e imparcialidad de los magistrados, ese tipo de mensajes producen un efecto contraproducente, un efecto contrario al que se quiere lograr”, dijo a Semana.

