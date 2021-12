Petro está preocupado por el ascenso de Rodolfo Hernández: “Nos estamos dejando quitar las banderas”

Rodolfo Hernández rechazó, una vez más, la propuesta de Gustavo Petro para unirse al Pacto Histórico. Fotos: Colprensa

El pasado 18 de diciembre Colombia Humana realizó su primera asamblea nacional, en la que eligieron a las directivas del partido político. que apenas recibió la personería jurídica en octubre.

En esa reunión el líder del partido y precandidato presidencial, Gustavo Petro, elevó una preocupación porque la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana mostró una remontada del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022.

A menos de cinco meses de la primera vuelta, el político de izquierda obtuvo un 25,4 % en intención de voto, seguido por el exmandatario de la capital santandereana, quien se llevó el 11 %. Sin embargo, si Petro y Hernández se enfrentaran en una segunda vuelta, el exalcalde de Bogotá vencería con un 38,6 % al exmandatario de los bumangueses, que tuvo un 17,1 %.

Pero la preocupación está ahí, según Petro, porque hay un equipo de comunicaciones eficiente que están “vendiendo” a Rodolfo Hernández como el candidato de la anticorrupción.

“Hay una figura como Rodolfo Hernández con su discurso es el de la anticorrupción, que es lo que nosotros hemos luchado, él no. Pero ahora aparece como candidato anticorrupción, nos estamos dejando quitar las banderas por un equipo comunicacional que se ha vuelto más eficaz que el equipo de comunicación nuestro”, sostuvo Petro en esa asamblea.

Esa intervención la publicó el mismo exalcalde de Bucaramanga con el siguiente trino: “Doctor Gustavo Petro, para conectar con la gente se necesita mucho más que redes y para saber administrar, más que 40 años en política”.

En respuesta, Petro aseguró que él visitó Bucaramanga y lo que encontró fue pobreza. “Lamentable que sus administradores hayan dejado perder una de sus glorias: la tasa más baja de pobreza de las capitales. ¿Sabes por qué pasó? Dejaron quebrar la industria del calzado y el cuero. ¿Qué hiciste?”, cuestionó Petro.

La reunión entre Hernández y el influenciador Yeferson Cossio

Hernández se ha caracterizado en esta precampaña electoral por su afinidad a las redes sociales. De hecho, este mismo día sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que logró reunirse con el paisa Yeferson Cossio para hablar del reto para 2022, en caso que llegue a la Casa de Nariño.

A través de dos fotografías, Rodolfo mostró que no solo se reunió con el influenciador, sino con toda la familia del artista antioqueño, entre esos su hermana, Cintia Cossio, conocida como una de las colombianas mejor pagadas en la plataforma para entretenimiento de adultos Only Fans.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, dijo Cossio antes de la reunión.

Sin embargo, Cossio le abrió la puerta a negociar: “ahora, si ustedes me van a ayudar con mi fundación de perritos, o con la de niños, con la de ancianos, con la de habitantes de calle, con todas las cosas que yo quiero hacer. ¡Parce hágale!, firmamos un documento legal de que me van a ayudar y yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña, lo que quieran”.

Hernández, en diálogo con el portal de noticias Minuto 30, aseguró que fue a visitarlo hasta su casa para conversar de diferentes cuestiones de país, como por ejemplo el tema de que Cossio quiere abandonar Colombia, pues considera que todo lo que él tributa se lo roban los corruptos.

