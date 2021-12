Así puede acceder a los subsidios de vivienda de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

De los 200 mil subsidios para la compra de vivienda que destinó el Gobierno en mayo de este año, se han asignado más de 18 mil subsidios al día de hoy. Foto: René Valenzuela (MVCT)

Desde enero y hasta el 17 de diciembre de este año, 95.476 hogares accedieron a las ayudas para compra de vivienda otorgadas por el Gobierno nacional, de estas, 66.987 se beneficiaron con ayudas para compra de vivienda de interés social VIS y 28.489 para compra de vivienda No VIS.

Estas cifras demuestran que 2021 ha sido uno de los años con mayor inversión en subsidios de vivienda en Colombia.

Esto demuestra que los colombianos y sobre todo los bogotanos están interesados en adquirir una vivienda propia, por lo que la Secretaría Distrital del Hábitat habilitó un espacio virtual en el que podrá encontrar toda la información relacionada con el acceso a la vivienda ( https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/acceso-a-vivienda ) para que las familias de Bogotá se enteren de la ruta que deben seguir para adquirir una vivienda nueva.

En esta página web también se pueden consultar los subsidios de vivienda distritales ofertados por la entidad, así como los programas complementarios.

Para poder acceder a estos beneficios de vivienda es necesario no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional y no haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda nacional o distrital.

Tener cierre financiero, es decir, completar el monto total de la vivienda con subsidios, crédito y recursos propios.

Subsidio Complementario Mi Casa Ya

Mi Casa Ya es el subsidio complementario de vivienda que se suma al de la nación y en concurrencia con los de las Cajas de Compensación Familiar, garantiza un mayor acceso a la vivienda propia en Bogotá.

El objetivo es que las familias de menores recursos puedan adquirir vivienda nueva VIS (Vivienda de Interés Social) o VIP (Vivienda de Interés Prioritario) en la capital del país. Esto, siempre y cuando el valor de la vivienda VIS no supere los 150 SMMLV ($136.278.900) y que el valor de la VIP no supere los 90 SMMLV ($81.767.340).

Para poder acceder a este beneficio es necesario tener ingresos mensuales de hasta 4 SMLMV ($3.634.104); no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional; acceder a una Vivienda de Interés Prioritario – VIP que no exceda los 90 SMMLV o de Interés Social - VIS que no exceda los 150 SMMLV a través de un crédito hipotecario o leasing habitacional y no estar reportado en las centrales de riesgo

Planes Parciales permitirán que Bogotá tenga más de 54 mil viviendas nuevas

Con la adopción en 2021 de los Planes Parciales de Desarrollo Lucerna, El Carmen, La Marlene, Bosa 37 y la modificación de Ciudad La Salle, los habitantes de la ciudad tendrán la oportunidad de acceder a más de 54.400 unidades habitacionales nuevas y cumplir el sueño de tener vivienda propia.

La inversión en estos proyectos asciende a los 9 billones de pesos y beneficiará a 165.000 habitantes en Bogotá. Con estos Planes Parciales, la alcaldía de Claudia López dice que sigue cumpliendo la meta de viviendas contemplada en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, que permitirá suplir el déficit habitacional en la ciudad.

Serán 30.802 Viviendas de Interés Social (VIS), 9.815 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y 13.797 viviendas NO VIS, y una oferta de espacios públicos variados que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía. La ejecución de estos Planes Parciales generará 140.000 nuevos empleos directos e indirectos, contribuyendo a la reactivación económica de la ciudad.

