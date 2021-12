Carlos Antonio Vélez, el otro gran perdedor del campeonato de Dudamel con el Deportivo Cali

El pasado domingo 19 se jugó el partido de ida de la final de la Liga BetPlay en la capital del Valle del Cauca, donde Deportivo Cali y Deportes Tolima dejaron el marcador por iguales 1-1. Ahora, este miércoles Rafael Dudamel logró darle la décima estrella al cuadro azucarero tras vencer a los ‘piajos’ 2-1, dejando así el global en 3-2.

El el primer partido de la gran final, el director técnico del Cali, quien también es comentarista en Gol Caracol para los duelos del seleccionado nacional, revivió una serie de pullas que Carlos Antonio Vélez le habría lanzado en octubre de este año, cuando Cali tuvo que enfrentar a Atlético Nacional por la Copa Colombia.

En el duelo de la Copa Colombia, el entrenador ingresó a la rueda de prensa con una Tablet, para mostrar imágenes de cómo las decisiones arbitrales lo habían afectado, y dejando unas fuertes declaraciones contra Carlos Antonio Vélez, quien comentó ese partido en el canal que transmite el fútbol colombiano.

Ahora, este domingo, el diario El País de Cali publicó una entrevista con el entrenador venezolano, y en una de las preguntas fue inevitable recordar sus polémicas declaraciones de ese momento contra el arbitraje y un sector del periodismo, y si sentía que esos fantasmas podrían aparecer en esta final.

“En ese partido contra Nacional, no fueron correctos con nosotros, el arbitraje no estuvo bien y los análisis fueron muy parcializados. Y mis declaraciones no fueron contra un sector de la prensa, fueron contra quien, de manera poco objetiva e irrespetuosa, quiso manipular la información ante el televidente para beneficio de otro, y ahí fue cuando alzamos la voz”, expresó Dudamel, quien agregó: “quiero ver si en esta final se van a atrever a ser incorrectos”.

Así mismo, le preguntaron si Carlos Antonio Vélez lo había buscado para entrevistarlo. El entrenador venezolano fue enfático: “No. No tengo tiempo para perder con aquellos que se dedican a manipular la información, a manipular los sentimientos de la gente. Ese tipo de periodismo no tiene el respeto ni el reconocimiento de nadie que esté dentro del Deportivo Cali, llámense dirigentes, jugadores, aficionados. Hay un rechazo natural”.

Por último, cabe resaltar que el exfutbolista venezolano pasó por las canchas del Cali, equipo con el que se consagró campeón del fútbol colombiano en el año 1998 y para la siguiente temporada, tras clasificar a la Copa Libertadores, se llevó el título de subcampeón. Luego, militó en otros equipos del país, pero siempre soñó con regresar a los azucareros con el cargo de entrenador.

