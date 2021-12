Fernando Uribe se despidió de la hinchada de Millonarios

Millonarios adelanta las negociaciones para renovar el contrato de Fernando Uribe. Foto: cortesía Dimayor

Desde que comenzó la fase de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se empezó a hablar sobre la posible compra del Junior de Barranquilla sobre Fernando Uribe. Este martes 21 de diciembre se oficializó su fichaje. Este equipo también se llevó a Daniel Giraldo, compañero de Uribe en Millonarios.

Tras anunciar su salida del equipo ‘embajador’, en redes sociales algunos hinchas del conjunto albiazul le agradecieron a Uribe tanto por los goles como por no escatimar gota de sudor en la cancha, hubo otros que le cuestionaron salir del equipo por el que manifiesta sentir orgullo para militar en Junior.

Por su parte, Uribe publicó en su cuenta de Instagram un video con los momentos más emotivos vistiendo la camiseta azul, este acompañado de una palabras emotivas en las que le agradece a la hinchada y a la institución por el tiempo que volvió a jugar en Millonarios.

Hay que recordar que esta era la segunda ocasión en la que Uribe jugaba en el equipo de los capitalinos, después de pasar por el albiazul entre 2014 y 2015 con un registro total de 18 anotaciones en 25 encuentros. Ahora, para esta temporada fue el goleador del equipo tras sumar 23 goles en los 43 partidos que jugó.

“Hoy quiero dar gracias a una institución donde he sido feliz, a mis compañeros por haberme recibido con los brazos abiertos haciéndome parte de un grupo maravilloso, por aceptarme y aguantarme muchas veces. Me quedan muchas alegrías en este segundo ciclo donde cada día entregué absolutamente todo para aportar mi granito de arena. Me llevo todas esas emociones lindas que sentí vistiendo esa camiseta azul que tanto respeto y a la que tanto cariño le tengo”, se puede leer en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Y agregó que: “Gracias al cuerpo técnico por darme confianza desde un inicio y permitir acompañar un grupo con muchísimo talento que tarde o temprano dará frutos con resultados como la hinchada espera. A ese mar azul, gracias por recibirme nuevamente”.

Y para concluir, comentó: “Todo mi cariño, mi admiración y respeto siempre. Ustedes son increíbles. Sepan que cada vez que entré a la cancha, intenté representarlos con el mismo orgullo que ustedes sienten por el equipo. Hoy nuestros caminos se separan, pero siempre habrá un corazón que latirá junto al de todos ustedes deseando lo mejor para la institución”.

Ahora, la hinchada azul se dividió entre apoyar y despedir de la mejor manera a Uribe, así como criticarlo por su salida.

“Viniste a Millos porque Junior te bajó del avión por Borja. Gracias por los goles, pero esos últimos 4 partidos con el club borra lo bueno. Cuando más el equipo te necesitó no apareciste, tu mente está en otro lugar, muchos lo notamos Gracias por todo, pero no vuelvas. Ciclo cumplido”, comentó un hincha en su cuenta de Twitter.

Asimismo, otro seguidor trinó: “Fernando Uribe, muchas gracias por todas las alegrías que nos brindó. Sabemos de su profesionalismo. Acá el problema son los directivos que se la quieren llevar toda la plata a sus bolsillos y los dejan ir a ustedes. Que triste”.

Por otro lado, se conoce que el club de Barranquilla le hizo un ofrecimiento que doblaría al hecho por la dirigencia de Millonarios, según afirmó Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

“No daré cifras, porque ese tema le corresponde al jugador, pero pongo en contexto: la cifra que paga Junior es casi el doble de lo que se ganaba en Millonarios y la contraoferta de Millos no se acerca a las tres cuartas partes que le ofrece Junior”, comentó.

Hernández Bonnet también defendió a Uribe de los reproches de algunos seguidores, sustentando que su contrato con Millonarios no era el mejor: “Él decide: a los 33 años, recibir un mejor contrato; y no me parece bien que lo critiquen, no es para decir que es un desagradecido y demás, no es un excelente contrato el que tiene con Millonarios”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: