Paola Jara le hizo “cruel” broma a Jessi Uribe por su pérdida de voz

El pasado sábado se conoció una noticia que mantuvo preocupados a los seguidores de Jessi Uribe, pues él mismo comunicó en redes sociales que canceló el resto de sus presentaciones para el 2021, por cuenta de una afección que sufrió en su garganta y que le obligó a tomarse un descanso.

“No fui capaz, perdón. Se apaga mi voz este fin de semana”, escribió en su cuenta de Instagram el intérprete de ‘OK’ y ‘Dulce Pecado’, quien aprovechó la ocasión para compartir un video en sus historias, por medio del cual se le ve ve al interior de una clínica y con cuidados especiales por el quebranto de salud que sufrió durante su concierto en Bogotá.

Sin embargo, lejos de las alarmas que generó esta situación para su numerosa comunidad de fanáticos, Paola Jara, cantante y pareja del bumangués, decidió hacer una broma que fue calificada por muchos, e incluso por ella misma, como “pesada” y “cruel”.

“Voy a hacer un chiste cruel: lo mejor de que no pueda hablar el niño esta semana en la que está en reposo vocal porque está muy enfermito, es que no me van a echar cantaleta por una semana. Ya no va a poder contestar ni nada y si le saco la rabia yo no sé qué va a hacer”, comentó entre risas la mujer nacida en el municipio de Apartadó, Antioquia.

Las reacciones de quienes siguen a la afamada pareja no se hicieron esperar, por supuesto, y aunque algunos dijeron que no era el momento de bromas, otros sí se divirtieron y compartieron la grabación en sus redes sociales.

¿Cómo se la lleva Paola Jara con la hija mayor de Jessi Uribe?

Luna Isabel es el nombre de la menor de 12 años que, en días recientes, sorprendió a su comunidad de seguidores con una dinámica en la que respondió sobre su padre y la cantante de manera fría.

Por ejemplo, cuando le preguntaron por cómo es su relación con Paola Jara, la novia de su papá, respondió de manera fría y simple afirmando que es “muy buena, así como con todos”. Sin embargo, mayor sorpresa generó cuando contestó a la pregunta de si amaba a su padre, pues aseguró: “no, lo adoro”.

Como era de esperarse, las reacciones a las publicaciones de Luna Uribe Barrios no se hicieron esperar, pues incluso hubo varias páginas dedicadas a curiosear en la vida de los famosos que replicaron sus palabras, lo que permitió conocer la opinión de miles de internautas.

“¡Uy! Si mi hija me dijera que no me ama yo me preocuparía”, “clara y directa como la mamá, y Jessi Uribe que se ponga las pilas” y “no molesten, quizá para ella es más grande el sentimiento de adorar que el de amar”; fueron algunos de los comentarios que se suscitaron con las respuestas de la hija del músico.

No obstante, otros fanáticos de Jessi Uribe recordaron que su hija siempre ha demostrado el gran cariño que siente por su papá y muestra de ello fue la sorpresa que, por adelantado, le organizó junto a sus hermanos en la más reciente celebración del Día del Padre, para el cual le preparó varios carteles y regalos, como un saco de la colección ‘Tom y Jerry’ de Reebok (aunque él inicialmente lo confundió con una pijama), una carta que ella misma diseñó con motivo de Superman y una de sus obras artísticas: la pintura de un ojo que, al parecer, sería de su padre.