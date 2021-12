A pesar del malestar de los hinchas, Juan Cruz Real fue ratificado como técnico del Junior, y hasta pidió refuerzos

Este lunes diferentes medios barranquilleros aseguraron que el técnico argentino Juan Cruz Real ya está en la ciudad y tuvo una reunión con directivos del Junior tan pronto se bajó del avión. El dueño del eauipo Tiburón, Fuad Char, confirmó que el ex director técnico del América de Cali, con el que se coronó campeón en el 2020, será el reemplazo de Arturo Reyes, quien llegó a mediados de agosto de este año a dirigir al Junior.

La noticia de que Cruz podría ser el nuevo entrenador no fue bien recibida por una parte de la afición rojiblanca. A pesar de su pronunciamiento, las múltiples críticas en redes sociales, el dirigente argentino ya se encuentra en ‘La Arenosa’, e incluso, el mismo propietario del equipo reveló que, a petición del nuevo estratega, se integrarán al equipo Daniel Giraldo y el delantero Fernando Uribe, quien ya firmó contrato por un año con la escuadra tiburona.

Por un lado, el diario El Heraldo anunció que Juan Carlos Cruz llegó a la capital del Atlántico sobre las 3 de la tarde y dos horas después llegó hasta la residencia del accionista rojiblanco Fuad Char. Según este mismo medio, no llegó solo, pues el técnico que venía trabajando como comentarista en los partidos de la Liga BetPlay que transmite Win Sports, llegó junto al gerente del club, Héctor Fabio Báez.

Así mismo, este domingo el Diario Deportes aseguró que el argentino sí sería el nuevo técnico del combinado barranquillero. Aunque esta propuesta podría caerse a causa de la presión de la hinchada en redes. Además, este medio barranquillero contó que el equipo está de vacaciones y la pretemporada iniciará el 3 de enero.

Reclamo de la hinchada del Junior si Juan Cruz Real llega a ser el entrenador del Junior:

Un boicot armaron los hinchas de Junior de Barranquilla en la tarde del sábado 18 de diciembre tras conocer la noticia de que el entrenador argentino Juan Cruz Real sería el nuevo entrenador del conjunto atlanticense de cara a la temporada 2022 del fútbol profesional colombiano.

Por medio de la tendencia en Twitter #SiLlegaJuanCruzVotoPorPetro la fanaticada rojiblanca expresó su total descontento con el anuncio, cuando todos esperaban que el sucesor de Arturo Reyes estuviera entre Gustavo Costas o Lucas Pusineri.

Pues bien, la familia Char, que tradicionalmente ha gobernado políticamente en esta región caribe, tendrá que tomar una complicada decisión, pues justo se le cruzó la salida del técnico del plantel juniorista con la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales para el período 2022 - 2026 en Colombia.

Juan Cruz Real sería el tercer técnico del Junior en menos de un año:

Tras la eliminación del equipo barranquillero, la directiva del Junior habría decidido ponerle fin al contrato del director técnico Arturo Reyes como entrenador del equipo, tras el no cumplimiento de los objetivos del campeonato.

Cabe resaltar que el pasado 17 de agosto de 2021 Reyes fue confirmado como nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, tras su paso por las selección de Colombia juvenil. Así mismo, ese día se anunció que Luis Amaranto Perea saldría del club por los malos resultados que venía teniendo.

“Todo se ha dado de forma natural, una relación que termina amigablemente y que cuando no funciona, lo adecuado es que finalice. La decisión es acertada para ambas partes porque le permite a Junior reconducir el camino y yo estoy tranquilo, he entregado todo lo que soy a esta institución, ha sido una experiencia extraordinaria, por el trato que he recibido, por la familia juniorista y mi carrera empieza”, dijo Perea en su momento.

