“Enfoquemos los esfuerzos en la protección de los mayores de 50 años”: Ministerio de Salud

Dos personas reciben la vacuna contra la covid-19 en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Colombia, Gerson Bermont, solicitó enfocar los esfuerzos en la protección de los mayor de 50 años en el país, el grupo poblacional más vulnerable frente al covid-19, a través del Plan Nacional de Vacunación.

Así lo expresó el funcionario durante su intervención en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en Armenia, departamento de Quindío, donde presentó los avances de la inmunización en el territorio nacional y enfatizó en los desafíos que enfrenta el país de cara a las festividades de fin de año.

“Un mensaje a las EPS para encontrar las personas mayores de 50 años y las personas con enfermedades autoinmunes, que 30 días después de recibir su segunda dosis pueden aplicarse su dosis de refuerzo”, señaló Bermont.

En ese sentido, explicó que en el grupo poblacional conformado por mayores de 70 años se cuenta con un avance del 97,4 % en la aplicación de la primera y únicas dosis, y del 93 % en segundas dosis, sin embargo, tan solo el 35,4 % de esta población cuenta con la dosis de refuerzo, la cual tiene el propósito de robustecer la inmunización frente al covid-19.

De igual manera, indicó que el grupo comprendido entre los mayores de 50 a 69 años ha tenido un avance del 87,2 % en la aplicación de la primera y única dosis, del 78,9 % en la segunda dosis y tan solo del 14,7 % en la aplicación de la dosis de refuerzo, por lo cual fue enfático en solicitarle a esta población y a las entidades completar el esquema y solicitar la dosis de refuerzo para reforzar la inmunización.

“Aquí está nuestro mayor esfuerzo, donde salvamos vidas, donde necesitamos correr con todas las estrategias. Bienvenido que sigamos subiendo en primeras dosis en niños y jóvenes, pero aquí es donde hay que enfocar el trabajo”, destacó Bermont, haciendo un nuevo llamado a alcaldes, secretarios de Salud, EPS e IPS en todo el país.

Según datos del Ministerio de Salud, 1.294.003 personas mayores de 50 años no han iniciado su esquema de vacunación, 2.215.551 ciudadanos de ese grupo poblacional no han completado su esquema y 8.262.043 personas en este grupo, el más vulnerable según estudios, no ha recibido su dosis de refuerzo.

Por otra parte, el director de Promoción y Prevención de la cartera de Salud indicó que que se tiene una proyección de recibir cerca de 16 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 durante diciembre, explicando la distribución de los biológicos: Sinovac: de 3 a 11 años; Pfizer: gestantes y segundas dosis; Janssen: Población mayor de 18 años y población migrante; AstraZeneca: población mayor de 18 años, migrantes y refuerzos y Moderna: población de 12 a 17 años y segundas dosis.

“Nos anunciaron una donación de 2,4 millones de Pfizer, que la tendremos a principios de año. No se está contemplando vacunas de Pfizer para niños; la única vacuna para niños es la de Sinovac”, concluyó Bermont.

