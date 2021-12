Emociones encontradas, sorpresas y llanto dejó la salvación de Bad Bunny en ‘Yo me llamo’

Tomado de Canal Caracol en vivo

Una nueva noche de eliminación dejó el show de imitadores más popular en la televisión colombiana, en el que cuatro concursantes compitieron por salvar su cupo en la escuela de imitadores y en la que hubo sorpresas como la aparición constante del rector, Moisés Angulo. ‘Jessi Uribe’, ‘Alejandro Fernández’, ‘Bad Bunny’ y ‘Los Panchos’ lucharon a muerte por salvar su espacio en competencia.

El primero que salió al escenario fue ‘Jessi Uribe’, que durante su entrenamiento se llevó un jalón de orejas por parte de su entrenadora, quien le mencionó en repetidas ocasiones que estaba desafinado, sin embargo, quedó desconcertado porque lleva muchos años haciendo la imitación del bumangués.

Con la canción ‘OK’, el imitador recibió un mensaje de aliento del artista original y le pidió continuar trabajando en su personificación, pero esto no sirvió para convencer a los jurados y perdió su cupo en la competencia.

“Mira Jessi, me pareció una bonita presentación, pero me sigue faltando el golpe glótico, eso que el puja cuando canta, cuando está interpretando con ese ronquito de él, eso que viene del diafragma, me hace falta eso en Jessi, de resto me encanta como estás, has adelgazado, tu sonrisa es igualita”, le indicó Amparo Grisales.

La segunda salida al escenario estuvo a cargo de ‘Alejandro Fernández’, que para enamorar a la actriz accedió a ponerse una cola de caballo como la lucía el original en sus presentaciones y se pintó la barba. Pero el esfuerzo no fue suficiente, y vio finalizada su participación en la competencia pues la interpretación de la canción ‘Tantita pena’, el traje en cuero de charro mexicano y la erizada de Amparo Grisales, no le alcanzó para convencer a los jurados para darle su voto positivo.

“Por qué tienen que esperar hasta este momento para hacer todo lo que uno quiere que hagan tres programas atrás. Por qué tiene que ser bajo presión que aprende uno a los trancazos. Hay una evolución evidente de todo lo que hiciste hoy, hay una evolución visual, corporal, instrumental, en el manejo del escenario estuviste más suelto y más tranquilo, pero vocalmente cuando uno está cantando tiene que concentrarse tanto que en una milésima de segundo donde no sabes cuando tomar el aire, lo tiras y no te vuelve a salir, eso se llama nervios”, indicó Yeison Jiménez.

Cerró la noche de eliminados la agrupación ‘Los Panchos’, que a pesar de llevarse comentarios positivos luego de interpretar la canción ‘Alma, corazón y vida’, su intención de quedarse en el selecto grupo de imitadores no fue suficiente para que los jurados dieran su voto positivo.

“Me da una emoción esta presentación, mientras ustedes se preparaban y entre el último participante antes de ustedes, estábamos hablando de cuando uno tiene la oportunidad, no sabe si puede volver a pisar un escenario y uno entrega el corazón, el alma y la vida. Si uno aplica esto en cada presentación de la vida, en cada momento que uno dice te quiero, que uno da una caricia al ser amado, uno no sabe si vuelve a hacerlo y entrega el corazón, el alma y la vida”, puntualizó el maestro César Escola.

¿Quién fue el ganador?

El cupo en la escuela de imitadores fue para el doble de ‘Bad Bunny’, que tuvo una fuerte clase de preparación en la que debió ponerse en los tacones para que entendiera el motivo por el cual el artista original había decidido transformarse en una mujer y visibilizar a todas aquellas mujeres que han sido maltratadas a lo largo de los años.

Pese a que no salió al escenario luciendo esta prenda de vestir, su interpretación de la canción ‘Yo perreo sola’ si se llevó todos los elogios de los jurados, quienes decidieron darle la oportunidad con sus votos para que continuara en competencia.

“Como le parece que a mí me está llegando a gustar Bad Bunny. La verdad lo hiciste muy bien, te mueves con mucha seguridad en el escenario, lo haces de verdad, yo veo a Bad Bunny, me gustó tu presentación y me gustó mucho el color de tu voz, me encanta cómo has evolucionado”, le comentó Amparo Grisales.

