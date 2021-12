Tolima se juega el paso a la final de la Liga BetPlay contra Alianza Petrolera en Ibagué

Deportes Tolima goleó 4-1 a Alianza Petrolera en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021-II. Foto: Colprensa - Alfredo Estévez

Deportes Tolima enfrentará este jueves a Alianza Petrolera por la sexta y última fechas del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2021-II. El compromiso, que se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, puede confirmar su clasificación a la final del campeonato, donde ya espera el Deportivo Cali.

El conjunto ‘Vinotinto y Oro’ necesita de una victoria o un empate para garantizar su cupo a la instancia decisiva. Incluso, aún perdiendo, le puede alcanzar siempre y cuando Millonarios no derrote a América de Cali en El Campín o, por el contrario, que el conjunto ‘Embajador’ gane pero con una diferencia que no le permita superarlo (+3 de los ‘Embajadores’ Vs. +6 del ‘Pijao’).

La ventaja y las mayores opciones favorecen al Tolima (líder con 11 puntos), no solo porque depende de sí mismo para clasificar, sino que enfrenta al último del grupo B (tres unidades). Un valor agregado es que los últimos enfrentamientos favorecen al equipo de Ibagué: no perdió en los siete cruces más recientes frente al equipo de Barrancabermeja (cinco triunfos y dos empates).

DEPORTES TOLIMA:

De cara a este partido decisivo, los dirigidos por Hernán Torres tendrá tres bajas de consideración. El primero es Juan Fernando Caicedo, goleador y referente del equipo en ataque, quien debió ser sustituido en el duelo ante América por una contractura muscular. Sin embargo, parece que no es un tema de gravedad, pues el propio Gabriel Camargo, presidente del equipo, confirmó que, en caso de clasificar, estará para las finales.

La segunda ausencia será Anderson Plata, que no fue incluido en la convocatoria por problemas físicos; aunque, al igual que Caicedo, podría estar disponible en caso de una hipotética final. El tercero y más grave es Juan Pablo Nieto: el volante colombiano estará fuera de las canchas entre 4 y 5 meses por una lesión de ligamentos y meniscos en una de sus rodillas.

“Falta un poquitito para llegar a esa final, no me gusta ensillar el caballo sin tenerlo, estamos más cerca pero falta jugar con Alianza en Ibagué. [...] Ante Alianza sé que no me van a regalar nada, vamos a trabajar y va a ser una final también”, declaró Torres luego del partido ante el cuadro ‘Escarlata’ en Cali.

Convocados de Deportes Tolima para enfrentar a Alianza Petrolera. Cuadrangulares, fecha 6. Liga BetPlay 2021-II

ALIANZA PETROLERA:

El equipo de Hubert Bodhert, que fue uno de los dos clubes que nunca salió del grupo de los ocho —junto a Millonarios—, se desinfló en los cuadrangulares semifinales, donde prometía ser un rival muy competitivo, especialmente en condición de local. No obstante, en las cinco jornadas disputadas, apenas pudo ganar una vez.

“Tolima es un equipo ganador, que sabe ser campeón y espero que salga a arrollar. Va a haber mucha dinámica y vértigo. Aquí Alianza Petrolera, a diferencia del partido en casa, va a ser estratégico. Vamos a utilizar un modulo para ver cómo le vamos sacando el partido a Tolima. Para nosotros es necesario sumar”, manifestó Bodhert este jueves en entrevista con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports.

Más allá de las dificultades, el conjunto de Barrancabermeja ha desarrollado una notable campaña con el entrenador cartagenero, alejándose de la zona del descenso y habiendo estado muy cerca de clasificar a la Copa Sudamericana.

Convocados de Alianza Petrolera para enfrentar a Deportes Tolima. Cuadrangulares, fecha 6. Liga BetPlay 2021-II

POSIBLES FORMACIONES:

Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan David Ríos; Luis Fernando Miranda, Daniel Cataño, Omar Albornoz; y Gustavo Ramírez.

Alianza Petrolera: José Luis Chunga; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Jáider Riquett, Leonardo Saldaña; Estefano Arango, Julián Guevara, Juan Camilo Portilla; Sebastian Acosta, Bayron Garcés y Brayan Gil.

FICHA TÉCNICA:

Deportes Tolima Vs. Alianza Petrolera

Fecha: jueves 16 de diciembre de 2021

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico). VAR: John Perdomo (Huila)

Transmisión: Win Sports+

