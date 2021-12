Hijo de Freddy Rincón se quedó sin equipo en Argentina

(Maximiliano Luna)

Huracán rescindió en “buenos términos” el contrato del delantero colombiano Sebastián Rincón, hijo de Freddy Rincón, que arribó en julio y había firmado un vínculo hasta diciembre de 2022.

“En las últimas horas, la Comisión Directiva de Huracán acordó con Sebastián Rincón su rescisión de contrato. En buenos términos, se decidió poner fin al vínculo que el futbolista tenía con la Institución hasta diciembre de 2022″, sostuvo el Globo a través de su sitio web.

“Agradecemos la predisposición del jugador, que solo pidió cobrar hasta el último día trabajado”, detalló el club.

El atacante de 27 años, que llegó proveniente del también argentino Aldosivi, afirmó a través de sus redes sociales que está “muy triste” por haber dejado el equipo porteño y que le gustaría volver en el futuro.

Rincón nunca logró afianzarse como titular en Huracán, que finalizó octavo en la última Liga argentina, fuera de la zona de clasificación para las copas internacionales.

Sebastián Rincón habló sobre el racismo que padeció en el fútbol argentino: “Hay discriminación contra todas las minorías”

Su mirada es profunda sobre la grave situación que se observa en los distintos escenarios del planeta. En Europa también se dan casos en los que los simpatizantes son sancionados de por vida y las penas también pueden involucrar a los clubes con multas económicas o quita de puntos. “Pero cuando acá todos te dicen Negro, no veo que tenga una connotación negativa, porque al Negro lo quieren mucho y lo dicen de una forma afectiva. Algunas veces mis compañeros me cargan, porque si llego a hacer una bicicleta con una pelota, todos los hinchas ya van a a destacar al Negro”, confesó Rincón sobre las bromas que le hacía el Pato Galmarini durante su etapa en Victoria. Y agregó: “He sentido mucho cariño en la hinchada de Tigre y de Aldosivi. No dejo que esas cosas se interpongan entre lo que deseo y mi trabajo. Esa vez en Vélez quedó ahí y trato de no reaccionar”.

Sebastián tiene una fórmula para que los insultos no le despierten ninguna molestia. “Desafortunadamente el racismo siempre va a existir. No solo la discriminación se dará contra los negros, sino también contra los homosexuales, los árabes, los asiáticos y todas las minorías. Creo que el tema está en cómo lo toma cada uno. Como ocurría en la escuela: si a mí me molestaban, y yo me enojaba; el que se calentaba perdía. Uno tiene que buscar la manera de reaccionar con una risa o con ignorancia hacia esas agresiones. Hoy, cuando estoy en una cancha pienso que esa persona que me está insultando siente un temor, porque le represento una amenaza para él y su equipo. Entonces, esas agresiones las convierto en gasolina para llenarme de motivación y cerrarle la boca. Tal vez hay gente que es más débil mentalmente o se deja influenciar por ese tipo de situaciones, pero todo lo que sirva para frenar esas agresiones será positivo”.

SIGA LEYENDO: