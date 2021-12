A puñaladas, asesinaron a una mujer dentro de un hotel en Medellín

Imagen de referencia. Mujer fue asesinada a puñaladas al interior de un hotel en Medellín. Foto: cortesía

En la noche de este lunes, una mujer fue encontrada sin vida al interior de un hotel en Medellín, luego de recibir múltiples heridas con arma cortopunzante de quien sería su pareja sentimental. El presunto homicida ya fue identificado, según informaron las autoridades de la capital antioqueña.

La víctima, Leidy Yaneth Sánchez, de 30 a 35 años de edad, ingresó a este establecimiento con el señalado asesino el día de los hechos. Los testigos aseguraron que, pasados apenas unos 15 minutos, se empezaron a escuchar llamados de auxilio desde el interior de una de las habitaciones. Cuando el personal del lugar llegó hasta la pieza, el supuesto responsable del homicidio los amenazó y salió corriendo.

La Policía adelanta las investigaciones del caso, pues se desconocen los motivos que llevaron al hombre a perpetrar el crimen.

RACHA DE FEMINICIDIOS:

Este sería el cuarto feminicidio ocurrido en menos de dos semanas en el Valle de Aburrá. El caso más reciente tuvo lugar el pasado jueves, cuando se reportó el asesinato de Yurani Atehortúa Luján en el municipio de Copacabacana.

De acuerdo con la información conocida por Q’HUBO, una persona llamó a la línea de emergencia 123, manifestando que un pariente lo había contactado previamente para informarle que había asesinado a su pareja. Tras llegar a la vivienda, ubicada en la calle 49A con carrera 58, la mujer fue encontrada en el segundo piso sobre la cama, habiendo presentado 64 lesiones por arma cortopunzante. El citado medio precisó que la víctima, al parecer, se encontraba bañada en cloro, indicando que el homicida trató de limpiar la escena del crimen.

El primero de esta racha de feminicidios tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en el barrio Niza, en la comuna de Santa Cruz, al nororiente de Medellín. En este caso la víctima fue una joven de 17 años de edad, identificada como Ana María Zapata Ramos, a quien se le habría propinado una brutal golpiza. Si bien esta fue trasladada a la Unidad Intermedia del sector, producto de las múltiples heridas, llegó sin signos vitales.

Al parecer, la agresión tuvo lugar en medio de una pelea con su pareja sentimental y este, en estado de alicoramiento por consumo de estas bebidas durante varios días, la habría hecho caer por unas escaleras. Los familiares de la víctima sostienen que el hombre fue quien la llevó al hospital, después de golpearla varias veces y de lanzarla por las escaleras.

Víctimas de feminicidio en el Valle de Aburrá. (Izq. a drcha.) María Angélica Ramírez Lora, Yurani Atehortúa Luján y Ana María Zapata

EN CIFRAS: AUMENTARON LOS FEMINICIDIOS:

Si se comparan las cifras con respecto al 2020, este año hay un aumento en 27 casos de homicidios. En total se han registrado 382 de estas muertes violentas hasta la fecha, siendo 33 de ellos feminicidios. Además, solo en lo corrido de diciembre se han conocido 19 asesinatos.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, entre enero y octubre de 2021, había 1.180 mujeres en riesgo de feminicidio en la capital del país, de las que 696 fueron valoradas en riesgo grave y extremo.

El informe estableció que 1 de cada 5 asesinatos se presentaron en mayo, el mes más violento para las mujeres en este delito en el lapso analizado, seguido de agosto que presentó una proporción de 1 de cada 8. Además, Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá, aportan más de la mitad de los delitos de alto impacto en la ciudad al llegar al 55 %.

“Las cifras de violencia contra las mujeres no solo asustan sino que duelen. ¿Cuántos más datos no tenemos visibilizados y cuántos no alcanzamos a conocer?”, dijo en su momento Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.

