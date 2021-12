Nairo Quintana espera correr la Vuelta a España en el 2022

Cycling - Tour de France - Stage 12 - Saint-Paul-Trois-Chateaux to Nimes - France - July 8, 2021 Team Arkea–Samsic rider Nairo Quintana of Colombia celebrates wearing the polka dot jersey on the podium after stage 12 REUTERS/Stephane Mahe

El equipo Arkea, del ciclista Nairo Quintana, anunció que podrá competir en 2022 en las tres más importantes carreras del calendario mundial y es por esto que el ‘cafetero’ ha anunciado que en los próximos días dará a conocer su plan de carreras.

Descartada la continuidad del sudafricano Qhubeka entre los equipos de la máxima categoría, el Arkéa-Samsic tendrá en 2022 el derecho de disputar todas las carreras WorldTour, incluidas el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

“Para nosotros es una alegría las noticias que hemos recibido el día de hoy y poder correr todas las carreras (...) para todos es muy importante y estoy muy feliz”, dijo Quintana, que este año no estuvo en la Vuelta a España ni en el Giro de Italia, mientras que en el Tour de Francia terminó en el puesto 28 de la general a más de 1 hora del campeón Tadej Pogacar.

Ahora, este lunes el pedalista de Boyacá, que ya prepara su nueva temporada, habló en el canal oficial de la Vuelta a España en Twitch sobre cómo será el próximo año y cuáles son las metas que tiene para la siguiente temporada..

Además, contó que ya está mucho mejor de sus rodillas. “Prácticamente está olvidado, fue un año difícil después de las cirugías. Terminamos bien, recomenzamos bien. Estoy dándole fuerte para la próxima temporada”.

Cabe resaltar que el año pasado sufrió una importante lesión que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica en sus rodillas y, pese a que no estaba en el 100% de su condición física, el boyacense asistió al Tour de Francia y realizó una presentación decorosa, pero por debajo de sus expectativas.

Ahora, sobre qué espera del próximo año mencionó que: ”El objetivo del equipo era poder hacer los puntos para llegar a las tres grandes, ganar en puntos el profesional. Ahora puedo ayudar en el crecimiento del equipo y poder correr las tres grandes es emocionante, poder elegir las carreras, las que más nos interesan”.

Y por último, confesó que sueña con volver a correr la Vuelta a España. “Seguramente iré, me gustaría regresar. Así como años atrás hicimos la propuesta para poder participar, tenemos la posibilidad de decidir nosotros directamente. Me gusta, me ha traído diferentes recuerdos. Finalmente es una carrera donde siempre he estado luchando. En 2016 la gané”.

Por último, el director del Arkea reveló que buscarán la renovación de Nairo Quintana a principios del año. “Es parte de las ambiciones, nunca lo he negado. Todos deben estar en línea con este proyecto, tanto en términos de corredores, personal y socios. Financieramente y en términos de mano de obra, estamos trabajando en ello. La presión está sobre nosotros para subir, pero también sobre los otros equipos para no bajar. Creo que todo el mundo está al tanto del problema, así que no necesito insistir. Los corredores son los actores, de ellos depende conseguir puntos. Tan pronto como tengamos esta oportunidad, haré todo lo posible para que suceda. Aunque no lo tenga todo bajo control, no estar en ProTour sería un fracaso”, afirmó el director del equipo, Emmanuel Hubert, en diálogo con ‘Le Telegrame’.

