Jóvenes piden perdón al secretario de Seguridad de Cali por agredirlo durante la marcha de la minga

Con acto de reconciliación, jóvenes que agredieron al secretario de Seguridad y Justicia ofrecieron disculpas

El pasado 10 de diciembre, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, fue agredido cuando se encontraba en la movilización de la minga indígena que llegó a la capital del Valle del Cauca para ser escuchada.

La agresión quedó registrada en un video que se hizo viral y se puede ver como una mujer le propina un puño y un joven una patada, en medio de gritos y palabras contra Soler.

Luego del hecho, el funcionario decidió denunciar el caso ante las autoridades y usó dinero público para ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos a quien le diera información para identificar y capturar a sus agresores.

El hecho de que se anunciara una recompensa hizo que los jóvenes, por medio de la Iglesia católica, manifestaran su deseo de presentar excusas públicas al secretario de Seguridad y se retirara la medida, pues habrían sido amenazados.

El acto de reconciliación se llevó a cabo este lunes 13 de diciembre. Los involucrados estrecharon sus manos e hicieron declaraciones en manera de reconciliación, según aseguró Blu Radio.

“Eso realmente no podía quedar así, por eso yo tomé la decisión de poner una denuncia por ataque contra servidor público y eso tiene de 4 a 6 años de cárcel, porque no puede hacer carrera que uno esté atacando a los funcionarios públicos y piden el favor que quite la recompensa porque a los jóvenes ya los han amenazado, pero tiene que haber un acto de reconciliación”, aseguró Soler.

Soler aclaró que la mujer que lo agredió no hace parte de la minga indígena, a pesar de que tenía símbolos alusivos al CRIC. Según la emisora, la joven llegó tarde al evento y dijo que su reacción se debió a la actitud grosera y despectiva de Soler.

Él afirma que yo soy una drogadicta, que yo soy una alcohólica, que no tengo familia y al ofrecer esa recompensa me tocó mandar a mi hija lejos, me tocó esconderme, estoy en shock y una crisis de nervios por todo esto que me ha afectado.

Por su parte, Santiago España, el joven que agredió al secretario con una patada dijo que Soler fue agresivo con él y por eso actuó de esa manera.

Yo llegué pidiéndole que se quitara la gorra de derechos humanos y prácticamente me dijo que yo no era nadie y que me iba a judicializar. Yo le dije que lo hiciera, me dijo palabras agresivas, todo el mundo le pedía que se fuera y se resistió. Ahí es donde se da la agresión de la compañera y luego la mía.

Las partes firmarán acta de compromiso

Respecto a los hechos, el secretario Soler hizo varias aclaraciones. Entre ellas, indicó que fueron las autoridades indígenas las que le pidieron que caminara en la jornada: “no fue mi decisión estar allí, pero lo hice como cuando los jóvenes de la Unidad de Resistencias han solicitado mi presencia en mesas de trabajo. Es parte de mis funciones como garante de la seguridad”.

Y reitero que la minga indígena no estuvo involucrada en la agresión destacando el comportamiento cívico de todas y todos los manifestantes ese día. “Ellos me protegieron y la confusión la generó una joven que portaba una pañoleta del CRIC, aunque no hace parte del Consejo ni de sus territorios. Eso ya lo hemos aclarado. El roce ocurre justamente cuando los indígenas trataron de protegerme y mantuvieron el control”.

Sobre las implicaciones legales que podrían enfrentar los responsables, señaló que queda a la espera de lo que determine la Fiscalía. La recompensa por información fue retirada.

Era mi obligación hacer la correspondiente denuncia por ataque a funcionario, delito por el que una persona puede ser condenada entre 4 y 6 años de cárcel. No puede hacer carrera en Cali que se presenten estas agresiones. La protesta pacífica es un derecho de todos y todas, pero los ataques son otra cosa.

Agregó que ambas partes firmarán un acta y será enviada a la Fiscalía “aplicando la resolución alternativa de conflicto y la mediación. Mi decisión como directo afectado es perdonarlos, entonces la acción penal puede extinguirse”.

Aclaró que estos jóvenes no tienen orden de captura y que en una anterior declaración se refirió a otras personas que estuvieron en ese momento, quienes están señaladas de delitos cometidos durante el paro nacional. “Una de las personas que me confrontó sí está individualizada porque participó en la agresión contra unos policías y en la quema de un CAI, por eso su situación legal es muy delicada”.

SEGUIR LEYENDO: