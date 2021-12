El hijo mayor de Rigoberto Urán, que pocos conocían, apareció con el mismo look que James Rodríguez

Desde este fin de semana que acaba de pasar el reconocido ciclista Rigoberto Urán se encuentra de vacaciones por Colombia. Así lo hizo saber luego de publicar una serie de publicaciones en las diferentes redes sociales que maneja el deportista.

Por medio de las historias de Instagram, el pedalista antioqueño sorprendió a todos sus seguidores este lunes ya que compartió dos fotos con su hijo Matías, el cual pocos conocían oficialmente.

Cabe resaltar que el hijo mayor de Rigoberto Urán no es del matrimonio con Michelle Durango sino de la anterior pareja de Urán. El corredor del EF Education sostuvo una relación sentimental con una mujer llamada Tatiana antes de conocer a Durango.

En las imágenes, publicadas por el pedalista y difundidas en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el menor de edad, el cual tiene 10 años, se tinturó recientemente el cabello de azul claro, imitando el look de James Rodríguez, quien no ha vuelto a ser llamado para los partidos del Al-Rayyan.

Así mismo, el corredor del EF Education First también mostró, por medio de sus redes sociales, que compartió el fin de semana pasado con otra fotografía junto al menor, en la que también salen su actual esposa y la pequeña Carlota, quien nació en marzo del presente año.

“¿Con ganas del tercero?”, fue el pequeño mensaje que escribió el ciclista para acompañar la instantánea, que ha recibido hasta el momento cerca de 40.000 me gusta y más de 200 comentarios.

Videos con Carlota, la segunda hija de Rigoberto Urán

El pasado miércoles 17 de noviembre el ciclista antioqueño Rigoberto Urán publicó un video en sus redes sociales en el que se ve entrenando con su hija Carlota, que a penas tiene algunos meses de nacida.

Este video causó todo tipo de reacciones y en su gran mayoría fueron críticas sobre el ciclista del EF Education First. Este video estaba acompañado por el comentario de “Carlota disfrutando de la bici”, frase que molestó a varios de los seguidores de Urán.

Rigoberto Urán ha sido conocido también por sus redes sociales por su curioso humor cuando ha publicado videos en los que molesta a sus seguidores, a los trabajadores de sus dos tiendas, los clientes y hasta a una señora de una tienda cuando estaba entrenando por las vías de su departamento.

Los seguidores del ciclista antioqueño crearon un debate sobre este tipo de maniobras en una bicicleta. “Uy no parce, lo quiero y lo admiro, pero exponer la nena de esa forma cuando en la calle hay tanto criminal al volante”; “Ayyy, noooo qué es esto? No quiero pensar en una caída, muy irresponsable”; “Yo vi esto y pensé que bellezaaa!!! Divinos!!! Fortuna de tener ese papá, fortuna de tener esa hija!!! Que rico empezar a tener esa experiencia desde esa edad!”; “Rigo, cascos para bebés, sillas y más para la bici y proteger los bebés. No tomes riesgos innecesarios con tu baby”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

