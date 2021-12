‘Yo me llamo’: Amparo Grisales se enfureció con César Escola por interrumpirla mientras llenaba de halagos a ‘Jennifer López’

Los detalles cuentan durante cada presentación de ‘Yo me llamo’, es por ello que los jurados exigen innovación con los personajes interpretados por sus respectivos imitadores y así se vio en la gala de este lunes.

Nuevamente, cinco artistas se enfrentaron en el escenario por un cupo en la ronda de premiación, y para salvarse de estar al borde de la eliminación. El primero en presentarse fue ‘Andy Montañez’, uno de los pocos que no ha bajado el nivel a lo largo de la competencia.

A punta de ‘Me gusta’, uno de sus éxitos más reconocidos, el concursante demostró que es uno de los más fuertes del programa. Al finalizar su interpretación fueron más los elogios que las críticas; incluso, Yeison Jiménez resaltó en Amparo Grisales el brillo de sus ojos cuando ‘Montañez’ llegaba a las notas altas y ella misma se encargó de iniciar la ronda de elogios.

“El vibrato es una herramienta muy importante y Andy mayor tiene más potencia en la voz y tú lo hiciste”, expresó la jurado. Sin embargo, Escola advirtió que cada detalle se debe cuidar para continuar en el concurso.

El siguiente fue ‘J Balvin’, y en contraste, fueron más las observaciones que los aplausos. Entonó una de las canciones icónicas del artista, que fue lanzada en 2012: ‘Yo te lo dije’.

Durante la audición puso a bailar tanto a Yeison como a Amparo, pero Escola fue muy fuerte con el imitador al afirmar que no hubo ninguna sorpresa en el escenario.

“Fue el mismo show que hizo la vez pasada; estaba esperando un detalle, aunque sea el pelo. No hablo de una tintura total, pero me refiero a colorear el pelo para que se parezca al video, no rubio sino un color más castaño”, criticó el argentino. En esa misma línea, Amparo le recomendó ser más constante en el gimnasio y Jiménez le propuso ‘agrandarse’ en tarima.

‘Camilo Sesto’ tampoco se salvó de los cuestionamientos; pese a que los tres famosos concordaron en sus avances en la escuela tras su interpretación de ‘Donde estés, con quien estés’; Yeison dijo que existe el riesgo de que el artista caiga en una monotonía con sus movimientos.

“Esa no es la idea de un show musical (…) Tú debes esforzar por cambiar ese lenguaje corporal e ir avanzando con eso; en cuanto al personaje, parce, estás brutal”, manifestó Yeison. Amparo, entretanto, defendió el performance del baladista.

De la música de los años 70, el público y los jueces dieron un salto al pop latino de ‘Jennifer López’. La emoción de los tres famosos dio una señal de que posiblemente ella podía acceder a la gala de premiación, y con ‘El anillo’ se llevó elogios tanto de Amparo como de sus colegas.

“Tienes un carisma y una seguridad, unas ganas (…) se te nota la pasión, la disciplina”, exclamó. Por otra parte, le recomendó mejorar su acento de la región del Bronx, característico de la artista original.

En un momento de su intervención, la imitadora le respondía de manera afirmativa, a lo que Amparo le dijo: “calma que estoy hablando yo”, haciendo que Escola interviniera en defensa de ‘JLo’.

“No sé qué le dieron anoche”, respondió la mujer a regañadientes, y de paso llamó la atención a Yeison por hablar en su espacio.

Cerrando el quinteto de presentaciones, ‘Alejandro Fernández’ tenía la misión de ser ‘el Potrillo’ con el éxito ‘Canta corazón’. En respuesta, las reacciones de los exigentes jurados no se hicieron esperar; de hecho, la jurado le observó cada detalle con su lupa: le agarró el cabello y dijo que estaba peinado “como un bebé, un potrillo” y hasta le revisó los glúteos y preguntó su estaba haciendo ejercicio “porque dejaste el culito en el clóset de tu casa”.

Finalmente, el comité de famosos decretó que ‘J Balvin’ debe ir a la ronda de eliminación, mientras que ‘Andy Montañez’ fue escogido como el mejor de la noche y, por ende, tendrá derecho de participar en la ronda de premiación por 15 millones de pesos.

