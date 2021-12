Último día sin IVA: estos son los productos que tienen y no tienen descuento

Día sin IVA en Colombia. Imagen de referencia.

En medio de la apuesta por la reactivación económica, hoy se cumple la tercera y última jornada del Día sin IVA del 2021, con la que miles de comerciantes esperan dar una mejora a sus ingresos tras el impacto de la pandemia.

Para poder aprovechar este descuento en las compras, primero se debe tener claro que aplica en productos de diferentes categorías como:

- Vestuario: Cuyo precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a $726.160, el cual incluye calzado y complementos como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas en general (para sol y recetados), paraguas, pañoletas y bisutería.

Importante para la fecha decembrina, en la que por lo general los colombianos compran ropa, este descuento aplica si usted no compra más de tres prendas del mismo género en una tienda, pues de lo contrario pierde el beneficio. Es decir, los que desean armar una muda, tendrán que comprar la camisa, el pantalón y la chaqueta en una tienda, mientras que las medias, los zapatos y ropa interior en otra, y así lograr no pagar el 19% que corresponde al IVA en las dos compras.

- Electrodomésticos: Para hacer válido el descuento, usted podrá comprar hasta el monto máximo establecido es de $2.904.640 televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, estufas, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, trituradores eléctricos de alimentos, aparatos eléctricos para preparar y elaborar comida, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales y equipos de comunicaciones.

- Juguetes: Como faltan algunas semanas para la celebración de navidad, y por excelencia es época de compra de juguetes y juegos, para hacer válido el descuento el tope de compra es de $363.080.

- Útiles escolares: Si está pensando en hacer una compra inteligente para el 2022, podrá acceder al descuento por la compra máxima de $181.540.

- Elementos deportivos: Si tiene pensado realizar la compra de estos elementos, podrá hacerlo por un valor máximo de $2.904.640.

- Insumos para el agro: el monto máximo de compra es de $2.904.640.

Bogotá, 19 de Junio de 2020. Largas filas en almacenes de Bogotá en el día sin IVA. Lugar: Éxito Villa Mayor Autopista Sur. (Colprensa - Camila Díaz)

Horarios del Día sin IVA:

La hora empezará a regir desde las 12:00 a.m. del viernes 3 de diciembre. En las plataformas virtuales de las empresas, desde esa hora se puede comprar sin IVA. El descuento finalizará a las 11:59 p.m. del día.

En puestos físicos, irá de acuerdo al horario que maneje la tienda.

También se recomienda que las personas eviten aglomeraciones y puedan hacer sus transacciones de manera virtual.

Sabía que en Colombia hay productos que siempre están exentos del IVA

Tenga en cuenta que nunca debe pagar el IVA cuando realice compras de celulares y tabletas que no superen los $798.776; las patinetas eléctricas de no más de $1.815.400; los computadores por debajo de los $1.815.400; las bicicletas, patines y patinetas que no rebasen los $1.815.400.

¿Cómo calcular el valor de un producto sin IVA?

Es una fórmula sencilla. Lo que se tiene que hacer es tomar el precio final del producto (que ya incluye el IVA) y dividirlo por 1,19. Así, por ejemplo, si el producto o compra total vale $181.540, que es el tope para comprar utiles escolares, pues su valor en el día sin IVA será de $155.000, ahorrando un aproximado de $26.500 en la compra.

Primera jornada del 2021 del día sin IVA en Colombia. En el primer día sin IVA el comercio reportó ventas históricas que superaron los $9 billones de pesos. Foto: Dian

Estos son los productos que no tendrán descuento durante el terce Día sin IVA:

Es preciso tener claro que para este día los descuentos únicamente aplican en seis categorías: vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares y bienes para el sector agropecuario.

Estos son algunos productos que no cuentan con el descuento: alimentos de la canasta familiar como cereales, hortalizas y legumbres enlatadas, aceites, gaseosas, derivados lácteos y carnes frías, productos de limpieza, artículos de belleza, cuidado personal, muebles, comedor y artículos de decoración.

Asimismo, utensilios del hogar como: Cobijas, cubrelechos, sábanas, colchones, almohadas. Al igual, en los productos para animales domésticos.

Como es temporada de fin de año, tampoco habrá este descuentos en servicios de turismo ni en transporte aéreo (estos ya tienen otro tipo de descuentos) Hasta el 31 de diciembre de 2021, suspendido el cobro del IVA en servicios de hotelería y turismo.

Tampoco se dará descuento del IVA en artículos de fiesta y Software.

Dificultades que han tenido los comerciantes para poder aprovechar el Dia sin IVA:

De acuerdo con el diario antioqueño El Colombiano, varios comerciantes indicaron que se han visto afectados en su cadena de logística para la llegada de mercancías importadas a Colombia debido a la crisis de los contenedores a nivel mundial, pues señalan que para esta época siempre invierten en la compra de árboles de navidad y sus proveedores les anunciaron que solo los recibirán hasta el próximo 18 de diciembre, es decir que en la práctica habrá que guardarlos para comercializarlos en diciembre de 2022.

Además, señalaron que presentan retrasos en los despachos de artículos provenientes desde China, pues algunas empresas del país asiatico han tenido restricciones en el suministro de energía por lo que han trabajado jornadas más cortas afectando el cumplimiento de los pedidos.





SEGUIR LEYENDO