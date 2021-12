Nueva crisis en el Uribismo: María Fernanda Cabal asegura que es un “mal ejemplo” que Miguel Uribe lidere lista al Senado

No paran las controversias dentro del partido de Gobierno, el Centro Democrático, y en las últimas semanas la senadora de esa colectividad, María Fernanda Cabal, ha controvertido la opinión pública, no solo por la polémica en torno al candidato presidencial que salió elegido , sino que ahora también por la posible elección como cabeza de lista al Senado de Miguel Uribe Turbay, el gran derrotado en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2019.

La misma congresista se refirió a que el también exsecretario de Gobierno liderara las listas de la cámara alta del Congreso y representara al uribismo. Aunque Cabal dice sentir respeto por Uribe Turbay, hizo un llamado al jefe natural de su partido para que reevalúe la posible aspiración del exfuncionario bogotano.

La exprecandidata presidencial, que salió perdedora tras ser vencida en las consultas internas de su partido por el exministro Óscar Iván Zuluaga, hizo un video en vivo por sus redes sociales este jueves 2 de diciembre donde resolvió varias dudas de sus seguidores y fue donde aprovechó para referirse a Uribe Turbay y criticarlo por apoyar el proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas FARC.

“Le dije al (ex)presidente (Álvaro) Uribe que no había pedido la cabeza de lista, pero que debía pensar en el mensaje que significa esa decisión para el público. Yo le tengo mucho respeto a Miguel Uribe, me parece magnífico que quiera entrar aquí, pero no es un buen ejemplo una cabeza de lista que haya votado por el ‘sí’, que venga del Partido Liberal y de Cambio Radical porque eso no puede ser”, expresó María Fernanda Cabal.