Juez dejó en libertad a acusados de asesinar a la niña Salomé de 3 años en Barranquilla

Juez otorgó libertad a capturados por el asesinato de la niña Salomé Jiménez, en Barranquilla.

Ya casi son tres años de la muerte de la menor, ante los cuales su madre, Doranis Mendoza, indicó al medio local El Heraldo, no se dio una condena. pues en las últimas horas, en medio de una audiencia virtual, un juez dio a conocer el vencimiento de términos a favor de Brayan de Jesús Rivera Hernández y Raúl José Barrios Altamar, por lo que recuperaron su libertad.

El pasado 3 de febrero de este año, la madre de la menor habló con dicho medio y señaló: “Ya van casi dos años y no hay condenas por la muerte de Salomé. Con esta pandemia de la covid-19 todo lo han aguantado y el proceso va más lento que nunca. En la última audiencia que hicieron me enteré que los capturados habían renunciado a los abogados de oficio que les habían otorgado porque ellos iban a tener uno que buscaron por sus propios medios, pero nunca apareció y no pudieron hacer la audiencia. También hablan de un preacuerdo que nunca prospera”, detalló Mendoza.

Además, sostuvo que han recibido todo el apoyo por parte de la fiscal que lleva el caso, pero manifestó que han ocurrido “muchas trabas” y pidió al juez sexto penal del circuito de Barranquilla, Farid West, dar celeridad para poder finalizar el juicio.

Además, manifestó que sentí miedo de que ellos recuperaran la libertad.

“Siento temor que sea una de esas maniobras que hacen para quedar en libertad por vencimiento de términos””, afirmó en aquel entonces la madre que pide justicia por la muerte de su pequeña.

Sin embargo, este 1 de diciembre, se conoció que los señalados del asesinato de la niña quedaron en libertad, luego que un juez indicara que debido a que transcurrieron 120 días sin que se diera inicio a la audiencia de juicio oral.

De acuerdo con el diario regional, los sujetos previamente habían sido imputados por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego o municiones agravado.

Basados en registros fílmicos y testimonios de pasajeros, las autoridades en cumplimiento de un orden de captura expedida por un fiscal, el 24 de marzo de 2019, la Policía Brayan de Jesús Rivera, de 25 años de edad, presunto autor material del crimen de una menor de 3 años, durante el atraco a mano armada a un bus urbano en el suroccidente de Barranquilla.

Según los hechos relatados por la madre de la menor y ocupantes del bus con ruta Lucero San Felipe, el asesinato de la niña se dio en un aparente descuido del atracador, cuando uno de los pasajeros intentó desarmarlo pero este le disparó hiriéndolo en uno de sus hombros y la misma bala terminó su recorrido en el cuerpo de la menor que iba sentada en las piernas de su mamá. La muerte de la menor fue confirmada en el Hospital Nazareth, a donde fue llevada.

En medio el revuelo y la confusión por los hechos, los sujetos que atracaban el bus lograron huir, sin embargo en su momento, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero, confirmó que la pronta captura del sujeto se logró prque “prácticamente desde que sucedieron los hechos el suroccidente se revolcó y toda la ciudadanía estuvo pendiente de esto. Es así como se logra, en las últimas horas, identificar y capturar a Brayan de Jesús Rivera, de 25 años, coautor de este terrible hecho, de esta tragedia familiar donde perdió la vida la menor”, manifestó el oficial.





