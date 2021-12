El liderato está en juego: Deportes Tolima recibe al América de Cali en la segunda fecha de los cuadrangulares

El liderato está en juego: Deportes Tolima recibe a América de Cali en la segunda fecha de los cuadrangulares

Deportes Tolima y América de Cali llegan al partido de esta fecha con la moral alta, después de haber ganado en su encuentro correspondiente a la jornada anterior. Tolima derrotó en condición de visitante 4-1 a Alianza Petrolera en su encuentro anterior. Mientras que América de Cali viene de un triunfo 2-1 frente a Millonarios como local, pero en el estadio Rogelio Martínez de Barranquilla.

El Vinotinto y Oro y los Diablos Rojos se medirán en la tarde del jueves 2 de noviembre desde las 6:00 de la tarde. El encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2021 se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias.

Joao Rodríguez, figura del América de Cali en el último partido al darle el gol de la victoria a su equipo en la remontada ante Millonarios, se refirió a como canalizar las altas ganas de aportarle al equipo:

“ Más que ansiedad, son ganas de aportarle al equipo, al voto de confianza que me han dado mis compañeros, directivos y el míster, eso a veces me gana. Sé que lo debo canalizar y lo que me piden siempre antes de ingresar a la cancha es entrar y disfrutar ”.

Por su parte, el volante de Deportes Tolima, Daniel Cataño aseguró que el rival lucirá más resguardado a comparación con el encuentro en la fase de Todos contra Todos: “Será un partido competitivo, América vendrá por un resultado que lo afiance en cuadrangulares, quizá tome más precauciones que la última vez. Será un lindo partido de parte y parte”.

Probables alineaciones

Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Junior Hernández; Ánderson Plata, Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres.

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz; Luis Alejandro Paz, Larry Angulo, Mauricio Gómez, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí; Adrián Ramos. DT: Juan Carlos Osorio.

Ficha técnica

Estadio: Manuel Murillo Toro

Miércoles 1 de diciembre

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

