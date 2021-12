Desacuerdos entre Amparo Grisales y Yeison Jiménez marcaron las presentaciones de ‘Yo me llamo’

Tomada de Canal Caracol en vivo

Diciembre llegó cargado de nuevos premios para los concursantes del reality que busca el doble perfecto en una nueva temporada de ‘Yo me llamo’. Este martes 30 de noviembre, los colombianos decidieron que el ganador de los $10 millones de pesos fuera Leonardo Fabio. Sin embargo, para una nueva competencia de los cuatro mejores de la semana, los jurados decidieron aumentar la ganancia a $15 millones de pesos.

Seis imitadores se presentaron en el escenario de ‘Yo me llamo’ y con ellos un derroche de talento, aunque los jurados no vieron la evolución de los participantes, sino que por el contrario, regresaron fueron a sus inicios.

Los primeros que se presentaron fueron ‘Los Panchos’, que tuvieron un reto bastante singular y fue convencer a Amparo de que la sincronía y la armonía entre los tres integrantes existió para que ser llamados como su doble perfecto. En esta oportunidad, la agrupación cantó ‘Piel Canela’ y se llevó su primer jalón de orejas de la diva de Colombia.

“Mi erizómetro está un poco estancado, porque es que como, son un trío, lo que le dije el otro día, podemos caer en la trampa si no los detallamos bien y los estudiamos bien de que suenen muy bonito, porque la sonoridad en todos los tríos suena bonito, romántico, igual, entonces hay que ir al detalle, me faltó más interpretación en la voz fundamental y las segundas voces que te acompañan en este tema no terminan ni vibrando ni plano, eso es lo que les da el juego a las voces, me suenan muy parejo, muy bien, pero me falta sabor”, les indicó Amparo Grisales.

En este primer punto de la competencia se presentó el primer roce entre la actriz y el cantante de música popular, pues Jiménez mencionó que tuvo la misma percepción del maestro César Escola y Grisales se sintió excluida de la explicación: “Está dando la evolución que yo di, se está copiando de mí y ahora todo el crédito es para el maestro Escola”.

La segunda presentación estuvo a cargo de ‘Karol G’, a quien la profesora de danza le dio unos trucos fundamentales para que a la hora de su presentación resaltaran en el escenario la sensualidad de la ‘Bichota’ y sus atributos vocales. Interpretó la canción ‘Mi Cama’ pero nuevamente fue Amparo Grisales quien señaló que en esta oportunidad vio que su voz se fue perdiendo a medida que avanzaba la canción.

“Para mí esa cama no sonó, porque te vi haciendo los movimientos no orgánicamente, hiciste un esfuercito, pero si tú vienes a representar a Karol G está bien que no todos los días salga así. Empezaste a hacer el quebradito de voz, se te fue acabando la gasolina, empezaste a hacer los movimientos, pero no te creí, me aburrió, esperaba más, yo quiero ver a Karol G”, puntualizó la diva de Colombia.

Al regresar la imitadora al backstage se registró un nuevo cruce de palabras pues si bien los jurados estaban de acuerdo en que le hicieron falta ciertos detalles a la imitadora, Amparo Grisales recalcó que su presentación fue aburrida.

El siguiente turno fue para ‘Nacho’, quien tuvo su primer encuentro con El Mono Casas, profesor de imagen del reality quien le dio unos consejos para que su personaje tomara más forma frente a los jurados, recomendándole un corte de pelo, estilismo en su barba e incluso, le entregó unos lentes de contacto del mismo color del artista, sin embargo, su interpretación de ‘Me voy enamorando’ no fue suficiente así como el outfit que utilizó.

‘Sergio Vargas’ fue otra de las decepciones para los jurados, pues aunque tomó clases de técnica vocal con la profesora asignada, el artista interpretó la canción ‘La quiero a morir’ sin fuerza.

“La primera nota te quedó mejor en el ensayo con la profe Janeth, eso que hiciste acá hoy no, tenía mucha más emoción lo que le pusiste en la escuela. Si estabas en la escuela, estás trabajando con una súper profe, te pones a cantar y empiezas a colocar la voz divinamente en la primera estrofa, le pusiste aire y acá todo distinto”, apuntó el argentino.

Cerró con broche de oro la noche el imitador de Bruno Mars, quien se encargó de subir el nivel las presentaciones en el templo de la música, como llaman los jurados al escenario donde se presentan los imitadores. Con la canción ‘Grenade’ logró erizar a Amparo Grisales, quien destacó la buena interpretación del artista.

“Maravilloso, tienes una estampa de estrella, un carisma, una estrella, un power. Me hizo falta algo y es que tiene un ronquito, como un ronroneo de gato toda la canción y tú tienes ese gallito que se sale con el aire que es maravilloso, para que le pongas un poco de atención a eso, uno que otro falsete pero lo estabas haciendo con tanta fuerza que de repente no te arriesgaste”, concluyó Amparo Grisales.

Al final, otro roce ocurrió entre Amparo Grisales y Yeison Jiménez por cuenta del concepto de escenario y tarima.

El ganador de la noche fue ‘Bruno Mars’, quien competirá por el premio de $15 millones de pesos en la próxima gala de premiación. Por otra parte, tendrá que defender su cupo en la noche de eliminación la imitadora de ‘Karol G’.

