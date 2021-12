“No me doy créditos, me los gané”: la respuesta de Yuranis León a un seguidor que la cuestionó por lucrarse de la fama de Mr. Black

Foto: Instagram @YuranisLeonMrBlack

No es nuevo que Yuranis León sea el centro de todo tipo de reacciones y comentarios por cuenta de su vida musical y personal, especialmente por su relación con el champetero Mr. Black, quien justamente fue una de sus principales motivaciones para crecer en el plano artístico.

Cada vez que hace una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, no son pocos los cuestionamientos que le hacen con relación a su vida de pareja y la conexión que tiene con el plano musical.

Este fue el caso, pues en medio de una reciente actividad hecha en el perfil oficial de la cantante y titulada ‘Aparecí, hablemos un ratico, responderé todo’, un usuario la cuestionó por, presuntamente, lucrarse de la fama de su pareja.

“¿Por qué te das crédito con la fama de tu esposo? Contigo o sin ti él es Mr. Black”, fue la pregunta que Yuranis contestó a través de un extenso mensaje.

Primero, aclaró que ella conoció a su actual prometido no como artista; “yo conoció a Edwin Antequera; para ese entonces tenía un renombre, sin embargo faltaba organización, amor hacia una marca, un sueño, futuro y sobre todo a un hombre”, confesando además que en algún momento de la relación, tuvo la opción de alejarse, pero decidió hacer lo contrario.

“Como mujer tuve la opción de irme; sin embargo me quedé y reinicié la vida de un hombre que tenía mucho potencial, no fue fácil, me tocó trabajar, desde sentarme con alguien que estaba cansado de intentar (…) hasta ir por todo a un mercado de Bazurto a que sonaran sus canciones”, y continuó diciendo que, a lo largo de sus 11 años de vínculo con el artista, no solo ha sido su novia, sino su mánager, fotógrafa y hasta diseñadora, y cerró subrayado que, “no me doy créditos, me los gané”.

Otro usuario la abordó en la misma dinámica con un comentario similar al primero: “Sabroso vivir del éxito y la fama del esposo sin hacer nada”. Como respuesta, la ‘leona de la champeta’ replicó acudiendo a varias anécdotas vividas con Mr. Black.

“Una vez en tarima alguien me preguntó cómo lograba unir su éxito con nuestra relación; sonreí y le respondí ‘con amor, esfuerzo, dedicación y constancia’” y agregó que las cosas buenas que le pasan a su esposo las celebra como su fuesen propias.

Dichas ‘InstaStories’ fueron replicadas por diversas cuentas de entretenimiento, entre esas ‘Rechismes’, y en pocas horas horas logró cientos de reacciones mostrando estar de acuerdo con Yuranis. Incluso, un usuario manifestó que, pese a su “mala ortografía”, respondió de la manera indicada.

Comentarios como “Asi es la gente habla sin saber”; “No es un secreto que la mujer sabia edifica un hogar y lo mantienen, y muchos hombres necesitan de esa mujer que los empuje a ser cada día mejores”; “Uy, la gente sí que jode y se mete, en serio”; “Buenas respuestas” y “¿Por qué la gente la ataca? Paren de sufrir”, fueron los más populares en el post que también logró reunir casi 10 mil ‘me gusta’.

Finalmente, cabe recordar que en otra dinámica de este tipo, otro sujeto la criticó por su forma de vestir, generando como respuesta por parte de León; “No sé en qué libro de la vida dice que la vestimenta define lo que eres como mujer, porque de ser así he visto muchas con trajes finos, estudiadas, queriendo ser plato de segunda mesa y para terminar... 1) vivimos en un mundo libre de expresión, 2) respeto y admiración para quienes trabajan en eso porque, créanme, fácil no es, 3) Dios te bendiga”.

