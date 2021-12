Juan Guillermo Cuadrado, elegido el mejor jugador en la victoria de la Juventus en la Serie A

El volante es asintomático y se perderá el duelo de mañana ante el Milan, líder del campeonato

Este martes comenzó la jornada número 15 de la Liga de Italia, la Serie A, en la que la Juventus del colombiano Juan Guillermo Cuadrado se llevó la victoria tras vencer al Salernitana por 2-0.

Por su lado, el extremo oriundo de Necoclí es uno de los futbolistas colombianos más constantes en Europa. Para este duelo se desempeñó como lateral derecho y cumplió con su labor por la banda con una destacada participación.

Tras finalizar el partido se calificó a los jugadores y Juan Guillermo Cuadrado fue el mejor de su equipo en la cancha, con una puntuación final de 8.4, resultados que le ayudó a la ‘Vecchia Signora’ para sumar tres puntos claves en su afán por lograr puestos europeos en la Serie A.

Cabe resaltar que la Juventus no está en su mejor momento, pues se encuentra en la séptima posición con 24 puntos y además está en medio de una investigación judicial por fichajes sospechosos. Los protagonistas de los goles fueron Paulo Dybala, al minuto 21′, y Álvaro Morata, en el 70′.

El gol del internacional español terminó con las dudas de la Juventus en la segunda parte, debido a su dominio estéril y a un tiro del lateral de la Salernitana Luca Ranieri que se fue al poste. En el tiempo adicional Dybala falló un penal. La Juventus queda a 11 puntos del líder Nápoles, que este miércoles visita al Sassuolo.

Los jugadores dirigidos por Massimiliano Allegri se reencuentran con el triunfo tras caer hace una semana en Champions ante el Chelsea (4-0) y el sábado frente al Atalanta (1-0) en la Serie A.

“En este momento más que nunca, hay que tener sentido de la responsabilidad. La Juventus nos ha dado tanto que hay momentos en la vida en los que hay que devolver”, señaló el capitán de la Juventus Giorgio Chiellini en la televisión DAZN.

Tabla de posiciones Serie A:

1. Nápoles: 35 puntos.

2. Milan: 32 puntos.

3. Inter: 31 puntos.

4. Atalanta: 31 puntos.

5. Roma: 25 puntos.

6. Fiorentina: 24 puntos.

7. Juventus: 24 puntos.

8. Lazio: 21 puntos.

9. Bolonia: 21 puntos.

10. Hellas Verona: 20 puntos.

La investigación por la que atraviesa la Juventus

De acuerdo con la Fiscalía, se decidió registrar la sede de la institución italiana para investigar, además, otras operaciones poco claras en los últimos tres años. Según los medios de dicho país, están bajo la lupa 282 millones de euros en plusvalías.

La Guardia de Finanza (la policía de asuntos fiscales) confirmó en un comunicado que sus agentes accedieron a la sede de Juventus con la orden de recabar documentación relativa a las cuentas del periodo 2019-2021. Según se informó, se hizo foco en recolectar información sobre la compraventa de jugadores y sobre la formación de los presupuestos.

Pues bien, la Fiscalía dice tener sospechas de los mandatarios bianconeros, los cuales habrían incurrido en delitos como “falsedad de documentos y emisión de facturas falsas sobre operaciones inexistentes’'. De este modo quedaron en el centro de la escena las cesiones o ventas de futbolistas y las prestaciones de algunos agentes que oficiaron de intermediarios.

Según informó la prensa italiana, los dirigentes deportivos investigados son el presidente Andrea Agnelli, su vicepresidente y ex futbolista del club, Pavel Nedved, el ex responsable de la sección deportiva, Fabio Paratici, quien hoy se encuentra en el Tottenham de Inglaterra. Además, el actual jefe del área corporativa y financiera, Stefano Cerrato, su antecesor, Stefano Bertola y el ex director financiero, Marco Re, también aparecen dentro de las investigaciones.

Una de las operaciones que llamaron la atención fue el desembarco del brasileño Arthur a Italia, a cambio de 72 millones de euros, y el de Miralem Pjanic a Barcelona, por unos 63 millones de la moneda europea. En total son 42 traspasos sospechosos.

