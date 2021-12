Iván Cepeda también criticó la ‘alianza’ de Petro con Luis Pérez: “Las elecciones se pueden perder, pero no la coherencia ética”

Precandidatos presidenciales Gustavo Petro y Luis Pérez. Fotos: Colprensa.

No para la controversia dentro del Pacto Histórico por la posible, y muy probable, entrada del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Mientras que Gustavo Petro, líder de esa coalición, sigue defendiendo esa jugada, varios de los militantes del pacto siguen criticando la adhesión de ‘Lupe’, como se le conoce al exmandatario departamental.

En las últimas horas, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y quizá de los más fieles escuderos de Petro y su coalición para ganar la Presidencia, le dejó varios reparos y lo exhortó a que, aunque pierda las elecciones otra vez, no puede dejar de lado la ética que lo caracteriza.

“Las elecciones se pueden perder, pero no la coherencia ética”, escribió el congresista en Twitter.

De hecho, Cepeda también le recordó a Petro la dura controversia que enfrenta Luis Pérez por la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, ocurrida cuando este gobernó la capital antioqueña y en la que se registraron varias violaciones contra la población civil; los reparos contra Pérez es porque aunque se han comprobado asesinatos de ciudadanos a manos de la fuerza pública en ese operativo, él sigue justificando, de alguna forma, esas actuaciones.

“Luis Pérez y el parapolítico Suárez Mira: una alianza de vieja datada”, trinó Iván Cepeda, en compañía de un artículo de prensa que narra varios de los hechos ocurridos en la capital de Antioquia en octubre de 2002 cuando Medellín era dirigida por Pérez y el país gobernado por Álvaro Uribe, cuyo Ministerio de Defensa era guiado por la hoy vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Sin embargo, tras dichos cuestionamientos, Petro sigue defendiendo a Luis Pérez asegurando que el Pacto Histórico busca convocar a los disidentes de otras fuerzas políticas. Incluso, dijo que el responsable de la masacre en la operación Orión fue el expresidente Uribe.

“Yo vi un -Juan Manuel- Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe haciendo la paz con las FARC. Yo vi un presidente Uribe dando las ordenes para la operación Orión. Algunos la criticamos. Yo fui el que hizo el debate en el Congreso, otros se silenciaron. Hoy tenemos un reto: recuperar a las personas que desaparecieron, resarcir a las comunidades pobres de Medellín y que eso no vuelva a ocurrir”, expresó Petro a medios de comunicación.

En su Twitter, volvió a lanzar comentarios sobre la llegada de ‘Lupe’. Por ejemplo, no solo arremetió contra Uribe, sino que se enfrentó a varios militantes de la Alianza Verde como la senadora Angélica Lozano, el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque y al concejal independiente de Medellín, Daniel Carvalho.

En el caso de Lozano, ella le recordó los ataques que se han ganado ella y sus copartidarios por no apoyar al petrismo en las elecciones locales de Bogotá y luego de que Petro justificara la llegada de Pérez comparándolo con Álvaro Gómez y otros políticos.

“Álvaro Gómez no fue un Luis Pérez. Llevan 2 años difamándonos como fascistas a quienes simplemente preferimos una opción diferente a Petro, y justifican las alianzas con Luis XV (porque no es solamente Orión)”, expresó Lozano en Twitter, comentario que el líder de la Colombia Humana no tardó en responder:

“Hice el debate sobre la operación Orión en el Congreso y creo que si vale la pena compararlo, como concepción de seguridad, con los hechos del 9 y 10 de septiembre del 2019 en Bogotá. (...) Con su cadena de muertos y desaparecidos la operación Orión y el 9 y 10 de septiembre en Bogotá tienen una seguridad pensada como seguridad para el Estado que automáticamente provoca la construcción de un enemigo interno que residiría dentro de la ciudadanía. (...) En la operación Orión se hicieron responsables directamente Uribe y Martha Lucía Ramírez, no ocultaron su responsabilidad, se trataba del gobierno nacional. Hubo un responsable indirecto: Don Berna”, expresó Petro.

Por el lado del concejal Rodríguez, que es fiel seguidor de Lozano y de su esposa, la alcaldesa Claudia López, le pidió a la actriz Margarita Rosa de Francisco que no justificara a Petro por querer hacer acuerdos con “quien encarna la politiquería en Antioquia, con quien lideró la Operación Orión en la comuna 13 masacrando jóvenes en alianza con paramilitares” refiriéndose a Luis Pérez.

Tras esa pulla, Petro le respondió y le dijo: “¿Julián, te refieres al acuerdo de “Compromiso Ciudadano” de la coalición de la Esperanza con el uribismo, responsable de la operación Orión, que se hizo en el concejo de Medellín?”, refiriéndose al show mediático en la elección del presidente del Concejo de Medellín.

En ese sentido, también hubo pronunciamientos, el cabildante Daniel Carvalho se pronunció y le dijo: “Senador, no tenga el atrevimiento de comparar una reunión entre concejales para elegir un presidente de oposición en el concejo de Medellín con un acuerdo político y burocrático para gobernar a Colombia con gente mala. Sea serio y sea coherente”, expresó el concejal paisa en un trino.

Por ahora, el sinsabor dentro del Pacto Histórico y sus militantes continúa, mientras que se esperan nuevos pronunciamientos de las directivas de la coalición sobre si entra o no el exmandatario de Antioquia y Medellín.

