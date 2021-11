Paloma Valencia no volvería al Congreso:“el 50 % del país me odia”

Con la austeridad como propósito, Paloma Valencia radicó proyecto para reducir el Congreso a casi la mitad. Foto: Colprensa

La senadora Paloma Valencia ya había puesto en duda su regreso al Senado de la República por las dinámicas que se manejan en la corporación, pero recientemente en entrevista con Diana Calderón en Hora20, dijo que a pesar de tanto trabajar “medio país me odia”, lo que la hace cuestionarse aun más si regresar o no al Congreso.

El comentario se dio en medio de una conversación entre Angélica Lozano, la periodista y Paloma Valencia, en la que se discutía la falta de representación femenina en la política tras el anuncio de la Coalición de Centro de ir con solo hombres a la consulta en 2022.

Paloma inició diciendo que hacer política en Colombia siendo mujer no es nada fácil por el trato, los horarios y lo duro que le dan los mismos medios y la opinión pública. Ahí fue cuando contó que le preguntaron recientemente por qué no quería volver al Congreso. “Yo le dije: ¿pero pa’ qué voy yo más al Congreso? No hago sino trabajar y matarme y el 50 % del país me odia y no odia a los congresistas corruptos de este país”.

También señaló que al ver tantos precandidatos hombres y solo tres mujeres en esa carrera por la Presidencia (y en su caso por el aval del Centro Democrático). Ante esto, Paloma dijo que no se retiraría de la política en general pero sí está pensando en no volver más al Congreso de la República.

Recientemente en un debate y tras perder la candidatura presidencial del Centro Democrático, se conoció un video en el que Álvaro Uribe le besaba la frente. Los hechos ocurrieron el hace unos días durante uno de los foros organizados por el uribismo para dar a conocer el ideario con el que los precandidatos de ese partido querían ganar el aval de su colectividad para llegar al tarjetón de primera vuelta. El conversatorio se llevó a cabo en la Universidad de la Sabana.

María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Alirio Barrera, Óscar Iván Zuluaga y Paloma Valencia pasaron al púlpito para contar sus ideas; sin embargo, esta última no solo destacó su deseo por llegar a la Casa de Nariño, sino que elogió, en su ya eufórico y tono airado, el legado de Uribe, hoy investigado por fraude procesal y manipulación de testigos.

“Me siento honrada de decirles: viva María Fernanda Cabal, viva Alirio Barrera, viva Óscar Iván Zuluaga, viva Rafael Nieto… y que viva Álvaro Uribe y su centro Democrático. ¡Vamos por la victoria con mano firme y corazón grande!”, sentenció Valencia a gritos, mientras movía los brazos muy emocionada.

Mientras la escena transcurría, el también exsenador Uribe sonreía de oreja a oreja, evidentemente emocionado por los piropos que su amiga y seguidora lanzaba frente a cientos de asistentes que, al unísono, aplaudían la peculiar escena.

Tan pronto la congresista terminó su diatriba, Uribe se puso de pie, la tomó de la frente, la acercó hacia él y le zampó un beso en la frente, mientras que los adeptos seguían aplaudiendo y ovacionando la escena.

El hecho fue inmortalizado en Twitter por la misma senadora, quien publicó el video del beso y escribió la sensación que experimentó cuando su jefe político le demostró su afecto por esa intervención cargada de elogios. “Gracias presidente. Seguiremos en la defensa de su legado. Me honra su afecto”, escribió en Twitter la exprecanditada presidencial.

