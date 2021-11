Juan Fernando Cristo invitó a Ingrid Betancourt y a Ángela María Robledo a ser precandidatas de la coalición de centro

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo; la ex secuestrada de las FARC Ingrid Betancourt; y el candidato de izquierda.

Tras las críticas sobre la ausencia de mujeres precandidatas en la Coalición Centro Esperanza, el exministro Juan Fernando Cristo se pronunció e invitó a Ingrid Betancourt y a Ángela María Robledo a lanzarse al ruedo y competir en la consulta de marzo en la que elegirán solo a un candidato para representar al sector del autollamado centro.

Cristo señaló que Colombia necesita más mujeres en cargos públicos “que contribuyan a construir un estado más eficiente y más transparente” y reconoció como una falla que en los precandidatos no hayan mujeres. “Invito de manera muy especial a mujeres importantes en esta coalición como Ingrid Betancourt y a mujeres que nos ayudaron en su construcción como Ángela María Robledo, capaces, con trayectoria a que se animen, participen, compitan y enriquezcan el debate”, apuntó.

Agregó que reconoce su trabajo y que cualquiera de ellas podría ser la candidata de la Coalición. En su mensaje hizo un ‘mea culpa’ con respecto a su trabajo para que las mujeres entren en política, “yo creo que llegó el momento de que todos nos animemos a que las mujeres puedan contribuir de una manera mucho más decisiva a la construcción de una nueva sociedad”, expresó el exministro del Interior de Juan Manuel Santos.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano reconoció la falta de mujeres dentro de los precandidatos, pero dijo que no quieren poner una para aparentar. “Soy feminista, llevo 27 años en política, por supuesto que dice mucho que no tengamos una mujer compitiendo con posibilidades de ganar y con trayectoria para presidenta en nuestra consulta. Reconocemos la realidad sin modificarla artificialmente”, expresó.

Luego explicó porqué ella no decidió ser candidata:

“No tengo la trayectoria para ser candidata presidencial. Una cosa es ser mujer u hombre y poderse inscribir. Otra tener la trayectoria y capacidad para ser presidente. ¿Inscribirme cual Ceballos? No”.

Lozano agregó que para ella una buena candidata es Cecilia López, exsenadora, ministra y directora de planeación nacional y quien compitió dentro del partido Liberal para buscar la candidatura a la presidencia en 2010, pero que perdió ante Rafael Pardo quedando de quinta. Para la senadora, López tiene trayectoria profesional amplia en los sectores público y privado. “Tiene la madurez, talante, criterio y carácter para gobernar bien y transformar a Colombia”.

Frente a Ingrid Betancourt que se ha negado a ser candidata en esta ocasión, Lozano dijo que no la presionaría. “Sufrió tanto por la política, estuvo 6 años secuestrada, torturada, mas muerta que viva que no soy capaz de animarla a volver a una campaña presidencial. Es una mujer imprescindible para la política, en momento clave de madurez y claridad. Personalmente no la animo a presidencia”.

Este domingo se anunció la adhesión de Alejandro Gaviria como precandidato de la Coalición Centro Esperanza tras una reunión que tomó más de 10 horas para definir cómo competirían. Al término de este encuentro, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, anunció que se había alcanzado un acuerdo de seis puntos entre los asistentes del ‘cónclave’, en el que se establecían las reglas para definir al candidato único que será elegido el próximo 13 de marzo de 2022 en una consulta popular y se disputará con las alianzas de izquierda y derecha.

“Tenemos muy buenas noticias para los colombianos que esperan un cambio rotundo en la política del país y que por fin logremos derrotar a la corrupción que ha saqueado al país. Hoy hay humo blanco, el cónclave es un éxito, el centro está unido y tenemos un acuerdo que les queremos presentar que lleva el nombre de la ‘Coalición Centro Esperanza’”, anunció Betancourt.

