América le remontó el partido a Millonarios en tres minutos y los memes no se hicieron esperar

América de Cali dio un golpe de autoridad en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2021-II. Este domingo, el conjunto ‘Escarlata’ se impuso 2-1 frente a Millonarios en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, donde debió auspiciar en condición de local, pero a puerta cerrada, ante la negativa de otras ciudades para acoger el encuentro.

Los dirigidos por el técnico, Alberto Gamero, comenzaron ganando el encuentro gracias a David Mackalister Silva (55’), quien, tras concretar un cabezazo, aprovechó el rebote que dejó el portero Joel Graterol. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro se iba decantando para el ‘Albiazul’, Juan Carlos Osorio realizó varias sustituciones —haciendo énfasis en el ingreso de Carlos Sierra— que mejoraron el rendimiento colectivo del equipo.

Poco a poco el conjunto americano se hizo con la posesión de balón y fue acorralando a Millonarios, que no encontró respuesta con sus modificaciones. En cerca de tres minutos los ‘Diablos Rojos’ remontaron al partido: Adrián Ramos (85’) descontó con un cobro desde el punto penal, luego de una mano en el área del defensor Andrés Murillo; y Joao Rodríguez (88’) sentenció la victoria aprovechando un error en la defensa del ‘Embajador’.

Por como se desarrolló el partido, y con el resultado final, las bromas y memes a través de las redes sociales no se hicieron esperar, especialmente dirigidas hacia Millonarios, el cual terminó segundo en la fase del ‘Todos contra todos’ con 36 puntos y que venía siendo uno de los equipos de mayor regularidad en el transcurso del semestre. Si bien América terminó entrando a los cuadrangulares en la última fecha —siendo octavo—, la actitud del equipo de Osorio tiene esperanzados a sus hinchas.

Finalizada la contienda, el técnico de Millonarios no escondió su preocupación por las equivocaciones defensivas de sus jugadores, los cuales, según dice, llevaron al marcador final: “Fueron errores garrafales, no teníamos esta derrota en el presupuesto. Sabíamos del juego aéreo ofensivo del América, me parece que en el primer gol no era tiro de esquina, pero nos descuidamos en la marca. Y viene el penalti. En el segundo nos equivocamos. América aprovechó”, indicó.

Uno de los aspectos por los que Gamero ha recibido críticas en las redes sociales es por sus cambios. Frente a este tema, el entrenador samario explicó cuáles eran sus objetivos con las sustituciones: “Eran para reforzar las bandas, reforzamos la parte defensiva, Vargas se tocaba el posterior... Metimos un central más, 5 en el fondo; íbamos ganando, pero nos equivocamos y nos costó”.

Y en la otra orilla, Juan Carlos Osorio destacó el trabajo adelantado por parte de Millonarios, aunque también enfatizó que América supo contrarrestar esas virtudes con su juego: “Planificamos el juego sobre tres o cuatro factores basado en el funcionamiento del rival, los cuales supimos gestionar. Sobre el final hicimos las modificaciones y se nos dio el resultado. Respetando al rival, al final ganamos con justicia”.

“En términos generales, resalto el profesionalismo de los jugadores. Están preparados para jugar más minutos y a una alta intensidad, demostrando el compromiso que tienen con este proyecto”, concluyó en rueda de prensa el estratega risaraldense, quien en su momento aseguró que dejaría el cargo si el equipo no clasificaba a los cuadrangulares.

Con este resultado, América se ubica segundo en el cuadrangular B con tres puntos, mismos que el Deportes Tolima. Sin embargo, este último asumió el primer puesto por la mejor diferencia de gol, recordando que, en su debut, goleó 4-1 a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

