Sara Uribe contó por qué este ha sido su mejor cumpleaños

En la noche del pasado 27 de noviembre, Sara Uribe celebró la llegada de sus 31 años en compañía de sus familiares, más cercanos amigos y su mánager, quienes le prepararon una fiesta sorpresa que, según ella misma contó a través de sus redes sociales, tenía programada en su agenda como un supuesto evento de presentación para el que, incluso, llegó tarde por los trancones en Medellín.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con quienes quisieron continuar con los festejos que comenzaron desde hace más de 20 días.

“Fue una reunión súper íntima, de mis personas cercanas, porque Laura (representante) me hizo caer en cuenta de que siempre le doy a todos y no les doy la oportunidad de que me den a mí. Hoy he reído y recordado este año que me ha dejado tantos aprendizajes. Hoy estuve con quienes amo y aunque la mayoría están aquí, otros no y no por mal, sino porque Laura armó esto en tiempo récord”, explicó la modelo y presentadora antioqueña.