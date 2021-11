Iván Duque le responde a Juan Manuel Santos si se subió al ‘tren’ de la paz

Presidente Iván Duque y Juan Manuel Santos

Pese a haber sido opositor de los acuerdos de paz entre con las Farc, el presidente Iván Duque asumió el primer Gobierno de implementación y, tras cinco años, se atribuyó más logros que el ganador del Nobel Juan Manuel Santos. El expresidente aseguró que su sucesor se había subido al tren de la paz, y el mandatario le contestó a través de una entrevista con el diario El Tiempo.

El pasado 24 de noviembre, Santos y Duque se encontraron en un evento de conmemoración de los cinco años del Acuerdo realizado en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, al que asistió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Los dos se dieron la mano en el inicio del encuentro, un hecho que sorprendió por la oposición entre ambos.

Santos, en múltiples espacios, afirmó que el actual presidente cambió su posición respecto a los acuerdos que alcanzó su Gobierno con las Farc. El expresidente, en entrevista con María Jimena Duzán, para su podcast A Fondo, dijo: “Me produce una inmensa satisfacción que Duque esté de campeón en la implementación de los acuerdos de paz”. Y en un evento en el mismo sentido en la Universidad Externado sostuvo que “el propio Gobierno del presidente Duque, él mismo, ahora se está convirtiendo en un gran promotor de la implementación de los acuerdos de paz”.

El presidente Duque contestó a esas afirmaciones al ser consultado por el diario El Tiempo. Aunque no niega que esté a favor de la paz, busca diferenciar su postura de la del expresidente Santos y selecciona las palabras para no pronunciar “Acuerdo de Paz”.

“Siempre he defendido la Paz con Legalidad como uno de los ejes centrales de nuestro gobierno. Esa política es la que ha demostrado con hechos nuestro compromiso y resultados”, afirmó el presidente Duque, luego de asegurar que es un mandato constitucional.

Además, sostuvo que no ha dado un giro político hacia en relación a la paz. “Todo lo contrario, me he reafirmado. La Paz con Legalidad fue mi propuesta, y la ONU la valora, las comunidades lo ven y los logros han sido presentados periódicamente al Consejo de Seguridad de la ONU”, señaló.

Duque llegó al Congreso de la República en 2014 invitado por el expresidente Álvaro Uribe. En ese tiempo, aunque su papel legislativo fue destacado como uno de los mejores, no tuvo reconocimiento público. Empezó a figurar nacionalmente en 2016 cuando asumió como coordinador de la campaña del No al plebiscito por la paz para ratificar públicamente los acuerdos ya firmados con las Farc en La Habana.

Lideró al interior de su partido, el Centro Democrático, la apuesta por modificar los acuerdos y no la negación total que promovían desde el sector más radical. La victoria de la campaña le dio el impulso para llegar al gobierno y entonces, como ahora, se mantuvo distante del acuerdo de paz, como logro de Santos.

En un texto publicado en el diario El Espectador en 2016, escrito por el entonces senador Duque, calificó como “contrato” el texto firmado en La Habana. “El No también es la defensa de la paz, de una paz con justicia, con legalidad, con transparencia institucional, con reglas de juego, con estabilidad”, escribió entonces.

Sin embargo, la llegar al Gobierno objetó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la columna vertebral del acuerdo, objeciones negadas por la Corte Constitucional. Ahora, el mandatario reafirma que ha promovido la política de “Paz con Legalidad”, como denominó la implementación y los planes de seguridad de su Gobierno. Aunque desde los promotores del acuerdo le reconocen avances, también señalan sombras que podrían haber acelerado el propósito del texto.

