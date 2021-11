Macalister Silva le respondió a ‘Chicho’ Arango y se picó la pelea entre los jugadores en las redes sociales

David Macalister Silva, jugador y capitán de Millonarios, fue entrevistado en el programa De Fútbol Se Habla Así en DirecTV Sports, allí aparte de hablar sobre los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, se refirió a las declaraciones de Cristian Arango, ex delantero del equipo ‘embajador’, sobre el equipo por el cual se inclinaría en una final entre el equipo capitalino y Atlético Nacional.

Para el volante del equipo ‘albiazul’, ‘Chicho’ no fue coherente en su respuesta y recordó la despedida del jugador cuando en medio de lagrimas se despidió de los hinchas de Millonarios:

“Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”.