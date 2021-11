‘Yo me llamo’: Alicia Keys fue duramente criticada por Yeison Jiménez al no preparar su voz para la presentación

Tomado de Canal Caracol en vivo

Con el avance de la competencia, los jurados del reality que busca el doble perfecto se vuelven más exigentes y el más mínimo error puede poner en riesgo el sueño de convertirse en el próximo doble perfecto de su artista favorito. Esta noche se eligió a la persona que tendrá que pelear por conservar su cupo en la escuela de imitadores más famosa del país y otro irá a competir por el jugoso premio de $10 millones de pesos junto a otros concursantes.

Uno de los elementos que ha tenido a los televidentes pendientes de la competencia, es el hecho del constante anuncio de los premios por los que también podrán competir confirme avance la competencia, sin embargo, no se ha conocido aún cuál será la dinámica y la suma que se llevarán quienes presencian el concurso noche a noche.

Este jueves fueron varias las sorpresas que se llevó el jurado en cada una de las presentaciones de los imitadores, que desde el momento en que estuvieron ante los instructores de la escuela de ‘Yo me llamo’ contaron sus historias de vida, que sacaron más de una lágrima.

Los primeros en salir a escena fueron ‘Los hermanos Rosario’. Al momento de presentarse con los entrenadores, uno de ellos mencionó entre lágrimas, que su madre falleció por cuenta del covid-19 y personas muy cercanas a él también vieron su vida apagada culpa del virus. A pesar de las pérdidas que les dejó el virus que atacó a gran parte de la población mundial, han podido sobrellevar la situación.

Con la interpretación de la canción ‘Rompecintura’ se llevaron varios buenos comentarios por parte de los jurados, no sin antes poner a bailar a César Escola, Yeison Jiménez y al presentador Carlos Calero. Entre risas, Amparo les dijo: “No se llaman ni por la esquina, Calero tú pareces un sapito, pareces bailando reguetón”.

Después de la agrupación merenguera, el turno fue para ‘Leonardo Fabio’, quien narró su historia de vida confesando que se dedica a ser domiciliario y también canta en los buses, desde las 5 de la mañana, para poder pagar sus estudios en la jornada nocturna de su universidad.

Fue el encargado de poner en el escenario el toque de sentimiento, moviendo fibras entre los jurados con la canción ‘Fuiste mía un verano’ y llevándose comentarios positivos de Amparo Grisales, encargada de defender a capa y espada la presentación del joven de 23 años y estudiante de Diseño Gráfico.

“Logras emocionarnos muchísimo. Tienes muy dibujado el personaje, es impresionante como te entregas, como interpretas, yo quisiera que esos alargues me lo vibraras, acuérdate que él en esa subida vibra la voz, creo que en el final te quedaste un poco plano pero eso no quita tu interpretación, tu entrega, tu belleza de Leonardo Fabio” y le pidió que engordara un poquito más en la escuela.

Uno de los concursantes que sorprendió a los jurados con su cambio de look para lucir más como el personaje original fue ‘Christian Nodal’, pero su interpretación de la canción ‘No te contaron mal’ no convenció del todo a Yeison Jiménez, quien le pidió al concursante fijarse más en los pequeños detalles del mexicano.

“Te quitaste la barba, te quitaste los tatuajes de las manos, retrocediste en edad hacia un Christian Nodal y todo eso se te abona (…) No puedes pasar por alto lo que estás haciendo en ‘Yo me llamo’, es una personificación del artista, tú cantas muy bien y llegas con facilidad a las notas altas, pero tienes que seguir guardando ese garbo porque hoy casi en toda la canción lo perdiste”, señaló el cantante de música popular.

Llegó el turno para la imitadora de ‘Alicia Keys’, quien no convenció para nada al jurado con su interpretación de la canción ‘No one’, su voz no dio los tonos necesarios para alcanzar las notas más altas por lo que los jurados le recalcaron en calentar por más tiempo antes de ingresar al escenario para que no pase lo que ocurrió con su presentación en la noche de este jueves.

Los últimos en salir a escena fueron ‘Daniel Santos’ con la canción ‘Perdón’ y ‘Bad Bunny’ y su tema ‘La canción’, que originalmente hace en colaboración con el colombiano J Balvin, por tal motivo, Amparo Grisales le dijo al imitador del boricua que su esfuerzo sería mayor, ya que ese es el tipo de interpretaciones que hace el llamado ‘Conejo malo’.

Finalmente, por decisión unánime del jurado la sentenciada de la noche fue ‘Alicia Keys’ y tendrá que enfrentarse contra ‘Diomedes Díaz’ en la noche de eliminación. ‘Leonardo Fabio’ fue escogido como el mejor de la noche, entrando en juego por 10 millones de pesos contra ‘Bruno Mars’ y los que vayan destacándose en las siguientes presentaciones. Los demás integrantes seguirán en su camino preparándose para lograr ser el doble perfecto de sus artistas favoritos.

