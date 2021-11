“Muy fácil, promocione la vacunación”: Mario Hernández responde a Gustavo Petro por críticas al plan de inmunización de Colombia

El reconocido empresario colombiano, Mario Hernández, volvió a dejar en evidencia su desacuerdo con algunas posturas del senador Gustavo Petro. Esta vez, fue por un trino del congresista de la Colombia Humana donde criticó el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en el país.

Todo inició luego de que el también candidato presidencial asegurara a través de Twitter que el bajo porcentaje de esquemas completos de inmunización en Colombia iba a llevar al país a un nuevo pico de la pandemia.

La crítica fue hecha por el senador luego de que la prestigiosa revista científica Nature halagara las vacunas producidas por Cuba, país que, a la fecha, es el único de América Latina que está inmunizando a su población con biológicos producidos dentro del mismo territorio.

“Solo el sectarismo político no permite que la sociedad se pueda beneficiar de una inmunidad completa. El bajo porcentaje aún de vacunación completa nos llevará a otra ola pandémica. Lamentable”, trinó el líder de la Colombiana Humana.

Frente a la postura del congresista, el empresario Mario Hernández no se quedó en silencio y dejó en claro su desacuerdo con las declaraciones del también precandidato presidencial, señalando que si considera como “lamentable” el avance del Plan de Vacunación en Colombia, se dediqué a promocionar la vacunación.

“Muy fácil promocione la vacunación”, fue el corto y conciso mensaje que le escribió el empresario colombiano al senador Petro.

Hasta el momento, el congresista de la Colombia Humana no ha hecho ningún pronunciamiento frente al comentario de Mario Hernández.

Mario Hernández aseguró que se vacunó cuatro veces contra el covid-19

El empresario colombiano, Mario Hernández, quien se ha caracterizado por ser muy activo en redes sociales para hablar de política, y en especial de aquellos asuntos que involucren la economía y a las grande empresas de Colombia, recientemente también fue el centro de atención del ojo público, luego de que confesara que no había sido vacunado ni una, ni dos veces, sino cuatro.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario dio a conocer que recibió un ‘cóctel’ de vacunas contra el covid-19 con dosis de Sinovac y Moderna, las cuales se inyectó en Colombia y en Estados Unidos. Hernández hizo su confesión luego de que el Gobierno Nacional anunciara que las personas mayores de 50 años podrían acceder a la tercera dosis del biológico contra el covid en el país.

“Ya tres dosis para mayores de 50: yo me adelanté con dos de Sinovac en Colombia y dos de Moderna en Estados Unidos”, trinó Hernández.

Así, según el empresario, se habría aplicado en Colombia dos dosis del laboratorio de Sinovac, mientras que en Estados Unidos, habría recibido otras dos, pero de Moderna.

“¡Vacunémonos! Es la única manera de derrotar el COVID-19″, concluyó su mensaje Hernández.

¿Pero por qué decidió vacunarse cuatro veces el empresario?

En diálogo con Vicky Dávila para la revista Semana, el empresario contó que tomó la decisión de recibir otras dos dosis adicionales de la vacuna contra el covid-19, luego de que acompañara a su esposa a Estados Unidos a inmunizarse con Moderna. Según su relato, allí, un médico, tío de su yerno, le aconsejó recibir la dosis extra en el país norteamericano, aprovechando su paso por él.

“Entonces yo llamé aquí a Carlitos Álvarez, médico de Presidencia, y me dijo ‘póngasela’. Llamé a la médica Nancy Yomayusa que es<i> </i>es<i> </i>un genio de Colsanitas y me dijo ‘póngasela’, llamé a Jairo que es el médico del hospital de la Nacional de cuidados intensivos y me dijo ‘póngasela’. Entonces el médico americano me dijo ‘póngasela’. Todos me dijeron ‘póngasela’, entonces me la puse”, contó Hernández al mismo medio.